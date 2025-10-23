jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Control sanitario

Por una piedra en la bolsa, prohibieron una marca sanjuanina de pasas de uva

La ANMAT vetó la comercialización de las pasas de uva marca Valle Encantado, tras detectarse una piedra dentro de un envase. El producto además era falso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se prohibió la venta de las pasas sanjuaninas Valle Encantado (Foto: Catamarca actual)

Se prohibió la venta de las pasas sanjuaninas Valle Encantado (Foto: Catamarca actual)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país de las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”, producto que según indica el envase, se elaboraba en San Juan.

Lee además
anmat prohibio una conocida golosina y un suplemento utilizado para regular el cortisol
Lo tenés que saber

ANMAT prohibió una conocida golosina y un suplemento utilizado para regular el cortisol
Las pasas de uva y el mosto tienen gran potencial de incrementar las exportaciones de Argentina, segun indica un inform nacional (Imagen ilustrativa).
Informe nacional

Argentina ve oportunidades en dos productos donde San Juan ya domina: mosto y pasas

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, surgió luego de que una persona denunciara haber encontrado una piedra dentro de una de las bolsas. A partir de esa detección, las autoridades verificaron que los números del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que figuraban en el envase no existían.

Pasas sin registrar

De esta manera, la ANMAT confirmó que se trataba de un producto falsamente rotulado, sin registros sanitarios válidos y, por lo tanto, considerado “falso” según la legislación vigente.

Por ese motivo, el organismo ordenó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, así como también en plataformas de venta online, de cualquier alimento que utilice los números RNE N° 018125698 y/o RNPA N° 1819992916, al no corresponder a registros reales.

Desde el organismo sanitario recordaron que este tipo de medidas buscan proteger la salud de los consumidores y garantizar que los productos alimenticios comercializados cumplan con los controles y registros oficiales.

Temas
Seguí leyendo

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

Una factura de luz igual todos los meses: cómo es el plan del EPRE que entusiasma al comercio sanjuanino

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

El plazo fijo vuelve a seducir con tasas de hasta 54%, ¿cuánto se gana al invertir $480.000 a 30 días?

¿Se vende vino por internet?: los números de un negocio que recién empieza y el desafío de San Juan

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Los depósitos en dólares marcaron un récord desde 2001

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué proponen

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías
Video

Tensión en la Peatonal sanjuanina por un ladrón que quiso llevarse dos camperones y terminó con las manos vacías

Te Puede Interesar

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones
Investigación en curso

Serían al menos 120 personas las estafadas en San Juan por la plataforma de inversiones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se prohibió la venta de las pasas sanjuaninas Valle Encantado (Foto: Catamarca actual)
Control sanitario

Por una piedra en la bolsa, prohibieron una marca sanjuanina de pasas de uva

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos
Rescate

Milagro en Sarmiento: una nena de 10 años fue arrastrada por un canal y sobrevivió gracias a los vecinos

El martes contaría con calor durante buena parte del día y existen probabilidades de tormentas aisladas para la tarde y noche.
Clima

Viernes cálido en San Juan: sol y nubes para marcar el cierre de la semana

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de destituyente
Elecciones

Milei cerró la campaña libertaria en Rosario y acusó al Congreso de "destituyente"