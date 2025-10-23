Por una piedra en la bolsa, prohibieron una marca sanjuanina de pasas de uva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y venta en todo el país de las “ Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”, producto que según indica el envase, se elaboraba en San Juan.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, surgió luego de que una persona denunciara haber encontrado una piedra dentro de una de las bolsas. A partir de esa detección, las autoridades verificaron que los números del Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que figuraban en el envase no existían.

Pasas sin registrar

De esta manera, la ANMAT confirmó que se trataba de un producto falsamente rotulado, sin registros sanitarios válidos y, por lo tanto, considerado “falso” según la legislación vigente.

Por ese motivo, el organismo ordenó prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, así como también en plataformas de venta online, de cualquier alimento que utilice los números RNE N° 018125698 y/o RNPA N° 1819992916, al no corresponder a registros reales.

Desde el organismo sanitario recordaron que este tipo de medidas buscan proteger la salud de los consumidores y garantizar que los productos alimenticios comercializados cumplan con los controles y registros oficiales.