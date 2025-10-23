jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo tenés que saber

ANMAT prohibió una conocida golosina y un suplemento utilizado para regular el cortisol

La ANMAT emitió cuatro disposiciones en donde expuso los motivos por los cuales restringió la venta de dichos productos y dos aceites de oliva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
terrible accidente: una pareja de chilenos murio al probar un auto de rally recien comprado
Tragedia

Terrible accidente: una pareja de chilenos murió al probar un auto de rally recién comprado
Un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y, mientras el chofer estaba herido, los vecinos saquearon la carga.
Video

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos saquearon la carga

En tan solo una semana, el organismo prohibió una segunda golosina de características muy similares a la anterior. Se trata de un producto conocido como “gallinita”, hecho a base de oblea y azúcar, fabricada por la empresa “PEPO S.R.L.”, con domicilio en Tucumán. La marca "Gallinita Orly” fue retirada del mercado por tratarse de un producto ilegal y apócrifo.

La actuación administrativa fue iniciada por la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba, debido a irregularidades observadas durante un programa de monitoreo alimentario. El producto presentaba registros que en realidad son inexistentes.

image

En este sentido, ANMAT informó en la normativa la imposibilidad de identificar fehacientemente el origen real del producto, limitando cualquier posibilidad de control de elaboración y condiciones sanitarias. De esta manera, frenó su elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional, plataformas de venta en línea y cualquier presentación, una medida que quedó plasmada en la Disposición 7834/2025 de Boletín Oficial

Adicionalmente, la Administración que conduce Nélida Bisio dictó una medida de igual características, sobre un suplemento conocido como ashwagandha comercializado bajo la denominación “Extracto hidroalcohólico - Reishi y Ashwagandha, marca Health Zana, Suplementos Funcionales, Adaptógeno”, cuya procedencia está declarada en Pilar, Buenos Aires.

En dicho caso, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) constató que el producto “Reishi y Ashwagandha” carece de registro sanitario de establecimiento y además, los números de rótulos tampoco se corresponden con registros válidos en la provincia.

La decisión recae sobre este reconocido suplemento a base de plantas, cuyo consumo fue creciendo en el último tiempo y es utilizado para regular los niveles de ansiedad producidos en exceso por la hormona del estrés, también conocida como cortisol.

Ante la imposibilidad de identificar, validar o controlar las condiciones de manufactura y trazabilidad, la Disposición 7832/2025 prohibió su expendio y fraccionamiento para el mercado argentino, alcanzando a cualquier producto donde figure ese número de expediente, por estar falsamente rotulado.

Las otras dos disposiciones restantes alcanzan a dos marcas de productos de cocina. Por un lado, se restringe la venta y consumo del “Aceite de oliva extra virgen, marca: Olivos de Arauco” por presentar registros sanitarios pertenecientes a un elaborador diferente y carecer de autorizaciones válidas ante la autoridad competente.

De acuerdo con la investigación iniciada por una consulta de un ciudadano ante el INAL, el paquete exhibía números de registros nacionales que pertenecían a otra razón social, por lo que el producto ofrecido no correspondía a la procedencia registrada ni podía garantizar la trazabilidad, inocuidad, condiciones de elaboración ni calidad bajo parámetros oficiales.

Tras las consultas a la provincia de San Juan y a la Dirección de Seguridad Alimentaria de La Rioja, se determinó que tampoco se encontraba registrado en este último distrito, a pesar de que figuraba como su origen. Esta situación llevó a ANMAT a calificarlo como “producto apócrifo” a través de la Disposición 7831/2025.

Una medida similar se estableció en la Disposición 7833/2025 para el “Aceite de oliva extra virgen - Primera prensada en frío, sabor intenso; marca Cumbres Riojanas” de supuesta procedencia en La Rioja y envasado por “Cumbres Riojanas S.A.”. Dicho producto tampoco contaba con registros válidos en el sistema oficial.

El artículo presentaba además declaraciones de envasado y elaboración imposibles de verificar ante las autoridades provinciales correspondientes. Por este motivo, la administración sanitaria resolvió su prohibición en todo el ámbito nacional, abarcando ventas digitales y cualquier formato de empaque o lote.

Desde el organismo se comunicaron con todas las autoridades sanitarias provinciales, las del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las áreas de control y prevención correspondientes para garantizar la efectividad de estas medidas.

La finalidad es preservar la salud pública, evitar la circulación de productos con registros inexistentes o falsos y reforzar el sistema de vigilancia para identificar irregularidades en el mercado alimentario y de suplementos.

Seguí leyendo

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Así es la expedición que estudia las profundidades del océano frente a las costas patagónicas

Sospechan que los jubilados desaparecidos en Chubut se hundieron en tierra arcillosa

Insólito: un catamarán "navegó" por la Ruta 40 y causó furor en redes

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas

Se vienen aumentos de la medicina prepaga

Mega operativo en Chubut para encontrar a una pareja de jubilados, perdida en la montaña

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un camión que transportaba cerdos volcó en Chacabuco y, mientras el chofer estaba herido, los vecinos saquearon la carga.
Video

Volcó un camión con cerdos en la Ruta 7 y los vecinos saquearon la carga

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates
Tribunal de impugnación

Confirman la absolución del joven acusado de abusar a una amiga e intentar sobornarla con chocolates

Te Puede Interesar

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco
Delitos Especiales

Manejaba con casi el quíntuple de alcohol en sangre y chocó contra un árbol en Angaco

Por Redacción Tiempo de San Juan
Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

La Casa de la Bondad reabre sus puertas en San Juan a los enfermos vulnerables y en estado terminal. 
Detalles del acuerdo

Cómo ayudará el Gobierno de San Juan a reabrir un indispensable centro de cuidados paliativos

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos
Zona Sur

Avanzan obras en Sarmiento para mejorar el servicio eléctrico en hogares, comercios y emprendimientos productivos

Por el desarrollo de las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan.
Para tener en cuenta

Por las elecciones, qué pasará con las clases en San Juan este viernes y el lunes