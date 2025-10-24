viernes 24 de octubre 2025

Aves en peligro de extinción rescatadas en San Juan y rehabilitadas, volvieron a ser libres en San Luis

La Secretaría de Ambiente de la provincia participó en el operativo de liberación desarrollado en conjunto con el Centro de Recuperación de Especies Temaikén.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una serie de aves en peligro de extinción rescatadas en San Juan y posteriormente rehabilitadas, fueron liberadas en San Luis.

Una serie de aves en peligro de extinción rescatadas en San Juan y posteriormente rehabilitadas, fueron liberadas en San Luis.

image

Un grupo de cardenales amarillos rescatados en San Juan y posteriormente rehabilitados en el Centro de Recuperación de Especies Temaikén, fueron liberados en la Reserva Natural Famiyasta y el Parque Sierra de las Quijadas, en San Luis. El regreso de las aves a su hábitat natural se dio en el marco de en un emocionante acto.

La Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Conservación realizó la liberación de cardenales amarillos (Gubernatrix cristata), una especie emblemática y en peligro de extinción, en las dos áreas protegidas de la vecina provincia.

image

Las aves habían sido rescatadas en distintos operativos de fauna realizados en distintos puntos de San Juan. En noviembre de 2024, fueron trasladadas y entregadas a la Fundación Temaikén y Aves Argentinas, donde se llevó adelante un exhaustivo proceso de rehabilitación en el Centro de Rescate y Rehabilitación de Especies Temaikén (CRET), en la localidad bonaerense de Escobar.

image

Durante su estadía en el centro, los cardenales recibieron atención clínica individual bajo anestesia, con controles de peso, sexo e identificación mediante anillado, además de exámenes radiográficos, análisis de sangre, revisiones oculares, de plumas y picos, y desparasitación. Tras cumplir con el período de cuarentena, las aves pasaron a amplias voladoras para recuperar musculatura y comportamiento natural.

image

La liberación fue acompañada por técnicos de la Secretaría de Ambiente, quienes verificaron el cumplimiento de todos los protocolos de reintroducción. Cada ejemplar fue liberado con éxito en su hábitat natural, marcando el cierre de un ciclo de rescate, rehabilitación y devolución a la naturaleza.

Además, se entregaron a la provincia de San Luis nueve cardenales copete rojo (Paroaria coronata) para su recuperación en el Centro de Rescate de La Florida, y trece cardenales amarillos adicionales a la Fundación Temaikén y Aves Argentinas para continuar con el mismo proceso de rehabilitación.

