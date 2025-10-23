jueves 23 de octubre 2025

Ambiente

Las hermosas imágenes que dejó el Segundo Festival de las Aves en San Juan

La jornada de educación y conciencia sobre protección de las aves se desarrolló en el Parque Presidente Sarmiento. Los ganadores del concurso de fotos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las hermosas imágenes que dejó el Segundo Festival de las Aves realizado en el Parque Presidente Sarmiento.

image
image
image
image
image
image

Tal como estaba previsto, la Secretaría de Ambiente desarrolló el Segundo Festival de las Aves en el Parque Presidente Sarmiento y la jornada dejó una buena cantidad de imágenes dignas de ser vistas. El evento, que se organizó con el objetivo de educar y generar conciencia sobre la protección de las aves contó con una destacada participación de la comunidad educativa, fotógrafos y público en general.

La jornada estuvo marcada por actividades de educación ambiental, exposiciones, concursos y una emotiva acción simbólica en defensa de la fauna silvestre. El encuentro se desarrolló en el Parque Presidente Sarmiento, donde docentes, directivos y alumnos de la Escuela Mercedes Nievas de Castro, vecinos del departamento Zonda, aficionados y fotógrafos profesionales se sumaron al evento, fortaleciendo su compromiso con la conservación de las aves locales.

image

El evento contó además con una feria en la que participaron con stand y actividades educativas las direcciones de Conservación, Bosques Nativos, Centro Ambiental Anchipurac, Ecología Urbana, además de COA (Club de Observadores de Aves) y Escuela Agrotécnica de Zonda.

image

Además, hubo una agenda cargada de actividades para todas las edades, como concurso de barriletes, concurso fotográfico, concurso de Pintura “El Color de las Aves” para los más pequeños y una charla de Introducción a la Observación de las Aves.

image

Uno de los momentos más significativos del festival fue la destrucción de 200 jaulas y tramperos, en un gesto que simbolizó la liberación y el respeto por la vida silvestre. Cada jaula destruida representó un ave en libertad, reforzando el mensaje de erradicar el cautiverio y promover la protección de la fauna autóctona.

image

Durante la jornada también se desarrolló el Concurso Fotográfico en Vivo, que convocó a numerosos participantes apasionados por la naturaleza. Los ganadores fueron:

Categoría Cámara Fotográfica 1 (Profesionales)

1° lugar – Axel Echegaray

2° lugar – Pablo Fra

image

Categoría Cámara Fotográfica 2 (Aficionados)

1° lugar – José María Andino

2° lugar – Lorena Correa

3° lugar – Sandra Marchan

image

Categoría Teléfono Celular

1° lugar – Fernanda Godoy

2° lugar – Elisabeth Corbalán

3° lugar – Agustina Alfaro

Con propuestas educativas, artísticas y de conservación, el Festival de las Aves se consolidó como un espacio de encuentro para aprender, disfrutar y reflexionar sobre la importancia de preservar la biodiversidad y valorar la libertad de las aves.

image
image
image
image
image
image

