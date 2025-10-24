viernes 24 de octubre 2025

El fin con el que San Juan promueve la educación sobre el uso responsable de los antibióticos en las escuelas

La propuesta organizada por el Ministerio de Salud busca concientizar a los más chicos para que sean promotores entre sus familias y a futuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El trabajo especial que el Ministerio de Salud realiza en las escuelas de la provincia para prevenir sobre el uso incensario de antibióticos.

Este jueves 23 de octubre, todas las escuelas públicas y privadas de San Juan, desde nivel inicial hasta superior, participaron simultáneamente de la jornada “Educando para Prevenir: Resistamos a la Resistencia Antimicrobiana”, una iniciativa interministerial que busca crear conciencia sobre uno de los mayores desafíos actuales para la salud pública: la resistencia antimicrobiana (RAM).

Con el turno de las 10, comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan. Desde adentro, cómo fue el ejercicio.
Sonaron las alarmas y comenzó el primer simulacro de sismo simultáneo en todas las escuelas de San Juan: cómo fue, desde adentro
de san juan a la final: el tierno abrazo de francisco alvarez con su familia y el romantico posteo de su novia tras la clasificacion
De San Juan a la final: el tierno abrazo de Francisco Álvarez con su familia y el romántico posteo de su novia tras la clasificación

La propuesta fue organizada por el Ministerio de Salud Pública, a través del Programa Provincial de Prevención, Vigilancia y Control de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y la Resistencia Antimicrobiana, en articulación con el Ministerio de Educación.

Como preparación, el pasado 14 de octubre se realizó una capacitación virtual dirigida a docentes, que alcanzó más de 3.000 visualizaciones. Durante la formación se abordaron los principales conceptos sobre la resistencia antimicrobiana, su impacto en la salud humana, animal y ambiental, y las estrategias de prevención bajo el enfoque “Una Salud” (One Health), que reconoce la interconexión entre todos estos ámbitos.

El objetivo de la jornada fue sensibilizar a directivos, docentes y estudiantes sobre la necesidad de actuar frente a esta problemática global. A partir de los contenidos trabajados, los equipos docentes replicarán en las aulas actividades participativas que promuevan la reflexión y la acción responsable dentro de la comunidad educativa.

La iniciativa busca concientizar a los más chicos para que sean promotores entre sus familias y actúen de modo responsable sobre esta problemática, durante su adultez.

Al respecto, desde el Ministerio de Salud destacaron que “la educación es una herramienta clave para frenar la resistencia antimicrobiana, ya que permite formar ciudadanos conscientes y comprometidos con el uso racional de los medicamentos, la prevención de infecciones y el cuidado del entorno”.

“Cada estudiante que comprende qué significa la resistencia antimicrobiana puede convertirse en un agente de cambio dentro de su familia y su comunidad”, señalaron desde la cartera sanitaria.

Con estas acciones, San Juan se suma a los esfuerzos globales para enfrentar un problema que compromete la eficacia de los tratamientos médicos y pone en riesgo la salud de las futuras generaciones.

