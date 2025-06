Productores agrícolas sanjuaninos serán recibidos por dos ministros, pero van por más

En los grupos de WhatsApp de los productores sanjuaninos circuló que el encuentro no se produjo debido a la ausencia del gobernador Orrego, pero los ministros de Gustavo Fernández (Producción) y Fernando Perea (Infraestructura) los han convocado para mañana en la Dirección de Hidráulica. Allí van a sumar a los consejeros de las zonas 1 y 2, con influencia en el Valle de Tulum (Nicolás Yanzón y Maximiliano Delgado), que son las voces de los productores en Hidráulica.

Desde el grupo productivo informaron a Tiempo de San Juan que van a ir para no cortar el dialogo, pero que esa no es la reunión que ellos quieren realmente, por lo que seguirán pidiendo una instancia de diálogo directo, “cara a cara” con Orrego debido al malestar creciente. Incluso advirtieron que, de no ser escuchados, podrían recurrir a medidas de protesta más visibles, incluyendo movilizaciones con tractores.

Qué piden las cámaras

El agua: Los referentes de las cámaras -que representan a productores de distintas zonas y cultivos- denuncian que las decisiones en materia de riego se están tomando sin consulta al Consejo de Hidráulica, órgano colegiado donde también tienen participación los usuarios regantes. Consideran que el Departamento de Hidráulica “no está funcionando con la autonomía ni el rigor técnico que debería desde hace años”, y que “no hubo cambios significativos desde el inicio de la nueva gestión” en el 2023. El tema del manejo del agua cobra especial relevancia en momentos donde se avizora una temporada hídrica menos abundante que la actual -que de por sí fue insuficiente- lo cual obliga a planificar al detalle el uso del recurso vital.

Costos eléctricos: En su reclamo, los productores también señalan el incumplimiento de la Resolución 267/24 del Ministerio de Economía de la Nación, que prohíbe a las empresas de energía aplicar cargos que no estén vinculados al servicio prestado. Sin embargo, aseguran que el cargo único municipal -que puede representar hasta un 10% de la factura- continúa aplicándose, generando un costo que consideran “ilegal y excesivo”.

Quiénes participan

Los productores insisten en que ya han tenido reunión con los ministros y que hay "muchas conversaciones y poco avance". “Lo que realmente buscamos es que se cumpla con la ley del plan de manejo del agua, y se ejecute lo que haya que ejecutar, y no más mesas de diálogo sin resultados. Percibimos una gestión extremadamente lenta en la discusión de un plan integral de manejo del agua en este momento”, expresó en voz baja el presidente de una de las cámaras.

Entre los firmantes del documento original figuran seis cámaras: Gustavo Iranzo (Asociación de Productores Agrícolas), Sergio López (Sociedad de Chacareros), Javier García (Cámara de Ajeros), Antonio Sánchez (Asprocem), Pablo Martín (Mesa Vitícola) y Patricio Vallejos, de la Cámara de Pistacheros.

Pero tras una concurrida reunión realizada el pasado jueves 12 de junio, se sumaron la Cámara de Bodegueros, que estuvo representada por Carlos Barceló, Gustavo Samper, titular de la Cámara Vitivinícola; Juan Ruiz, de la Cámara de Ajeros; Jorge Ruiz, de la Sociedad de Chacareros Temporarios y Rodolfo Posleman, de la Asociación de Semilleros.