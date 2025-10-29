miércoles 29 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Dólar en San Juan y una nueva jornada con bajas: con el blue a $1.500, en los bancos se vende más barato

La cotización del dólar paralelo bajó en San Juan, en comparación con los valores del martes. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Comenzó una nueva jornada y las fluctuaciones sobre el dólar continúan, generando variaciones con el paso de las horas. La demanda, los vencimientos de títulos argentinos en dólares y los vaivenes del mercado financiero, entre los factores que ejercen su presión sobre la divisa extranjera.

Lee además
el dolar en san juan: baja el oficial y el blue se vende a $1.520
Mercado cambiario

El dólar en San Juan: baja el oficial y el blue se vende a $1.520
dolar post elecciones: se estabiliza el oficial y en san juan el blue se vende a $1.500
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: se estabiliza el oficial y en San Juan el blue se vende a $1.500

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. Si lo comparamos con los últimos valores del martes, se observa un descenso de $10, pero esto no implica que se vaya a sostener a lo largo de la jornada.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se comercializa a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. Un detalle que no pasa desapercibido es que se encuentra bastante cerca del oficial. En el caso de nuestra provincia, según señala en portal DólarSanJuan.com, la moneda estadounidense cotiza a $1.400 para la compra y $1.500 para la venta, registrando $20 menos que el cierre del martes.

image

Por si parte, el dólar MEP se encuentra en $1.460,22 para la compra y $1.460,76 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco Supervielle - venta $1.463 / compra $1.503
  • Banco BBVA - venta $1.425 / compra $1.480
  • Banco Columbia - venta $1.450 / compra $1.490
  • Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco ICBC - venta $1.415 / compra $1.485
  • Banco Galicia - venta $1.425 / compra $1.475
  • Banco Macro - venta $1.425 / compra $1.500
  • Banco de San Juan - venta $1.400 / compra $1.480

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Dólar, inflación y mercados post elecciones, desde la mirada de tres especialistas sanjuaninos

Caputo aseguró que tras las elecciones el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero no se animó a dar un precio

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta
Siniestro fatal

Tragedia: murió Sebastián Peña en un violento choque frontal en plena ruta

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital
Delitos Especiales

Una conocida locutora sanjuanina protagonizó un violento choque en Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo
Capital

Robó en una torre de paneles solares de la Avenida de Circunvalación, lo filmaron y no irá preso: por qué motivo

Imagen ilustrativa
Parientes bajo sospechas

Un policía sanjuanino, su hermano y su padre son investigados por los abusos contra dos niñas

La fabrica de paneles solares de San Juan tiene hace años el edificio y máquinas montadas en su interior. Ahora llega la máquina que permitirá abrirla.
Lo que se viene

Con la máquina de 100 toneladas llegando, asoma en San Juan el negocio solar que promete 800.000 paneles anuales y que mira a Estados Unidos

Te Puede Interesar

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación
Confirmado

Finalizó el escrutinio definitivo y el peronismo, Por San Juan y los libertarios ocuparán las tres bancas en Diputados de la Nación

Por Redacción Tiempo de San Juan
Representantes de los gremios sanjuaninos analizan la inminente reforma laboral del Gobierno y advierten que no permitirán retrocesos en derechos ni un techo salarial encubierto.
Tema polémico

Gremios sanjuaninos fijan posición: hasta dónde ceden con la reforma laboral y los salarios dinámicos

Carlos Fernández, en una entrevista exclusiva a Tiempo en 2018.
Caso Malaya

Detuvieron y luego liberaron a un exconcejal de una ciudad top de España que vive en San Juan

En Chile dicen que tienen todas las obras listas para abrir el Paso de Agua Negra y que solo falta la definición del gobierno de San Juan. 
Decisión esperada

Paso de Agua Negra: en Chile aseguran que el camino está listo y esperan que San Juan ponga fecha de apertura

Barby Rosselot, campeona nacional barista, junto a Facundo Ovejero y Fabricio Rubino (segundo y tercer lugar)
Orgullo local

Barby Rosselot, la campeona barista que defendió el título y volvió a dejar a San Juan en la cima del café nacional