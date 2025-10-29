Dólar en San Juan y una nueva jornada con bajas: con el blue a $1.500, en los bancos se vende más barato

Comenzó una nueva jornada y las fluctuaciones sobre el dólar continúan, generando variaciones con el paso de las horas. La demanda, los vencimientos de títulos argentinos en dólares y los vaivenes del mercado financiero, entre los factores que ejercen su presión sobre la divisa extranjera.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. Si lo comparamos con los últimos valores del martes, se observa un descenso de $10, pero esto no implica que se vaya a sostener a lo largo de la jornada.

En el caso del dólar blue, en la city porteña se comercializa a $1.430 para la compra y $1.450 para la venta. Un detalle que no pasa desapercibido es que se encuentra bastante cerca del oficial. En el caso de nuestra provincia, según señala en portal DólarSanJuan.com, la moneda estadounidense cotiza a $1.400 para la compra y $1.500 para la venta, registrando $20 menos que el cierre del martes.

image

Por si parte, el dólar MEP se encuentra en $1.460,22 para la compra y $1.460,76 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Supervielle - venta $1.463 / compra $1.503

Banco BBVA - venta $1.425 / compra $1.480

Banco Columbia - venta $1.450 / compra $1.490

Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490

Banco ICBC - venta $1.415 / compra $1.485

Banco Galicia - venta $1.425 / compra $1.475

Banco Macro - venta $1.425 / compra $1.500

Banco de San Juan - venta $1.400 / compra $1.480

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)