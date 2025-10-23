El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

Como sucede en la previa de cada elección, el dólar siente el impacto de las presiones, especulaciones e incertidumbre. A días del paso por las urnas, la cotización flúctua.
La moneda estadounidense continúa registrando variaciones en la previa de las elecciones. La cotización oficial y el valor en los bancos.
Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta. Comparado con los valores de apertura, se registra una baja primedio de $10.
En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. En San Juan la cotización suele ser más elevada. En ese sentido, según el sitio DólarSanJuan.com, se encuentra en $1.470 para la compra y $1.570 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que la cotización final se termina acordando entre comprador y vendedor cuando se realiza en negocio “en la calle”.
Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.537,10 para la compra y $1.551 para la venta.
Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.
Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco
(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)