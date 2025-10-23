jueves 23 de octubre 2025

Mercado cambiario

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

La moneda estadounidense continúa registrando variaciones en la previa de las elecciones. La cotización oficial y el valor en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
dolar blue san juan.jpg

Como sucede en la previa de cada elección, el dólar siente el impacto de las presiones, especulaciones e incertidumbre. A días del paso por las urnas, la cotización flúctua.

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.455 para la compra y $1.505 para la venta. Comparado con los valores de apertura, se registra una baja primedio de $10.

En el caso del dólar blue, en la city porteña cotiza en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. En San Juan la cotización suele ser más elevada. En ese sentido, según el sitio DólarSanJuan.com, se encuentra en $1.470 para la compra y $1.570 para la venta. Este valor es a modo de referencia, ya que la cotización final se termina acordando entre comprador y vendedor cuando se realiza en negocio “en la calle”.

image

Por su parte el dólar MEP se encuentra en $1.537,10 para la compra y $1.551 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.455 / compra $1.505
  • Banco Supervielle - venta $1.464 / compra $1.504
  • Banco BBVA - venta $1.465 / compra $1.520
  • Banco Columbia - venta $1.473 / compra $1.513
  • Banco Santander - venta $1.470 / compra $1.520
  • Banco ICBC - venta $1.445 / compra $1.510
  • Banco Galicia - venta $1.470 / compra $1.520
  • Banco Macro - venta $1.450 / compra $1.525
  • Banco de San Juan - venta $1.460 / compra $1.530

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

