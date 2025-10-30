Vandalismo en La Bebida: destrozaron el monumento que mantenía vivo el recuerdo de Nicolás Naranjo

El recuerdo de Nicolás Naranjo , símbolo del ciclismo sanjuanino, fue blanco de un hecho lamentable. Durante la madrugada, desconocidos dañaron el monolito que lo homenajea en La Bebida , en el departamento de Rivadavia. La estructura, que llevaba una bicicleta y una placa conmemorativa, fue derribada y terminó con varias partes rotas.

El monumento se encuentra en el Paseo Juan Tejada, sobre Avenida Ignacio de la Roza y Comercio, un espacio que los vecinos de la zona convirtieron en punto de encuentro para recordar al deportista fallecido en septiembre de 2021.

Naranjo, quien perdió la vida a los 31 años tras un accidente en plena competencia en Mendoza, fue uno de los ciclistas más queridos de la provincia. Su nombre quedó grabado en la historia del deporte local por sus victorias y su carisma dentro y fuera de las pistas. Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación.

La Policía investiga lo ocurrido y ya se radicó la denuncia correspondiente. En tanto, la comunidad de La Bebida volvió a unirse, esta vez no para celebrar sus triunfos, sino para pedir que el legado de su ídolo no vuelva a ser dañado.