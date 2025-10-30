El descubrimiento de Rosita: vio un utilitario "con paneles solares" y lo compartió en un video

La reconocida tiktoker sarmientina Rositak18 volvió a generar risas en las redes sociales con uno de sus videos más recientes. Durante la tarde del miércoles, “Rosita” Tello se encontraba en un taller mecánico cuando algo le llamó la atención. Un utilitario al que le estaban alineando las ruedas.

Con su característico sentido del humor y aprovechando la ola de inversiones en energía solar que vive San Juan, la influencer no dudó en grabar el momento y bromear sobre lo que veía. “Le están poniendo unos paneles solares a la camioneta en la rueda, así no tenemos que andar gastando en nada ni en la ch…”, comentó entre risas.

El video no tardó en viralizarse: superó las dos mil reacciones en TikTok y acumuló decenas de comentarios de seguidores que celebraron su espontaneidad. “¿Y cómo vas a hacer para andar de noche?”, escribió uno de ellos, mientras otro agregó: “Genia total, no cambies nunca, me hiciste el día”.

Con su estilo descontracturado y su humor cotidiano, Rosita volvió a demostrar que en San Juan las risas también se alimentan de energía solar.

El video