La nueva faceta de Rosita de Los Berros: ¡ahora canta!

Rosa Marcela Tello, conocida por todos como Rosita, la carismática figura de Los Berros, dio un paso inesperado en su carrera digital. Se animó a cantar frente a un público. El video, que comenzó a circular en los últimos días, muestra a Rosita sobre un escenario interpretando "Nunca es suficiente", la conocida canción de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules.
Compartido por la usuaria @jasminfunes153, el clip rápidamente acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios de admiración. Entre ellos, se destacaban mensajes como “Rosita, ya podés cantar con el Yeyo” y “Grande Rosita”, reflejando la mezcla de sorpresa y entusiasmo de sus seguidores.
Rosita, quien se convirtió en un referente de Los Berros y de la cultura digital local, suma así una nueva faceta a su perfil, demostrando que la creatividad y el carisma no tienen límites.
El video
