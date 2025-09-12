viernes 12 de septiembre 2025

Video

La nueva faceta de Rosita de Los Berros: ¡ahora canta!

La reconocida influencer sanjuanina sorprendió a sus seguidores con una interpretación que se volvió viral en TikTok. ¿Apostará todo por la música?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Rosa Marcela Tello, conocida por todos como Rosita, la carismática figura de Los Berros, dio un paso inesperado en su carrera digital. Se animó a cantar frente a un público. El video, que comenzó a circular en los últimos días, muestra a Rosita sobre un escenario interpretando "Nunca es suficiente", la conocida canción de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules.

Compartido por la usuaria @jasminfunes153, el clip rápidamente acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios de admiración. Entre ellos, se destacaban mensajes como “Rosita, ya podés cantar con el Yeyo” y “Grande Rosita”, reflejando la mezcla de sorpresa y entusiasmo de sus seguidores.

Rosita, quien se convirtió en un referente de Los Berros y de la cultura digital local, suma así una nueva faceta a su perfil, demostrando que la creatividad y el carisma no tienen límites.

El video

