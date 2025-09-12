Rosa Marcela Tello, conocida por todos como Rosita, la carismática figura de Los Berros, dio un paso inesperado en su carrera digital. Se animó a cantar frente a un público. El video, que comenzó a circular en los últimos días, muestra a Rosita sobre un escenario interpretando "Nunca es suficiente", la conocida canción de Natalia Lafourcade y Los Ángeles Azules.

Compartido por la usuaria @jasminfunes153, el clip rápidamente acumuló miles de “me gusta” y decenas de comentarios de admiración. Entre ellos, se destacaban mensajes como “Rosita, ya podés cantar con el Yeyo” y “Grande Rosita”, reflejando la mezcla de sorpresa y entusiasmo de sus seguidores.

Rosita, quien se convirtió en un referente de Los Berros y de la cultura digital local, suma así una nueva faceta a su perfil, demostrando que la creatividad y el carisma no tienen límites. El video Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1966593884437229980&partner=&hide_thread=false La nueva faceta de Rosita de Los Berros: ¡ahora canta!



Video gentileza: TikTok jasminfunes153 pic.twitter.com/YIELPsZbuP — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) September 12, 2025

