De los Berros al mundo: Rosita, la tiktoker sarmientina que la rompe con "hace más calor que..."

"¿Por qué no te hacés un TikTok ?", le dijeron a Rosa Marcela Tello hace 7 meses. Esta ama de casa de Los Berros, Sarmiento, no tenía ni idea de lo que le estaban diciendo pero su vecino fue insistente.

-Sí

-A ver prestame que yo te lo descargo.

Ese fue el inicio de todo. Rosa no sabía qué era TikTok y su vecino le explicó que era una plataforma para subir videos. En Los Berros, Rosita ya era bien conocida porque se grababa diciendo cosas con su celular y las cargaba en su estado de WhatsApp. Después ocurría algo hermoso. Los vecinos veían sus estados y le pedían que se los mande. Así nació @rositak18, la cuenta de TikTok que ahora tiene más de 17 mil seguidores.

"La Gladys no tiene dientes ¿sabe?", así arranca la charla Rosita, una sanjuanina de 43 años que es la sensación de las redes sociales. "Gladys Vallejo es mi nombre artístico, me pusieron así acá", cuenta. Lo mejor de la sarmientina es que es exactamente igual al personaje de TikTok. Sus videos ya trascendieron esa plataforma y los comparten en Instagram y Twitter.

Sobre su video más viral: "Hace un frío de la chot... acá en Pocito", recuerda que ese día habían ido a visitar a su tío que vive en la calle 12. "Fuimos con mi marido a buscar una bicicleta que se había comprado y le pedimos a mi tío una piola para atarla y que no se nos caiga. Ahí hice el video y se desparramó todo", dice.

ROSITA 2.jpg Rosita con su marido y su tía, las dos personas con las que convive.

Hacer videos no es el único pasatiempos de la tiktoker, también juega al fútbol. "Soy machona, lanzo el trompo, juego a las bolas, no me he pintado ni nada, estoy así natural", avisa. Ella tiene toda la ropa de arquera y juega en el equipo que se lo pida cuando hacen partidos beneficio en el departamento. "Así me saqué el hombro", se acuerda.

Ella misma se ríe de su estrabismo. "Yo nací así, tengo estrabismo, mi papá lo tenía también. Yo atajo y atajo con un solo ojo", cuenta.

Ahora, a Rosita le piden saludos de otras provincias, de Neuquén, de Mendoza. "Me dicen que vaya pero, en qué voy a ir, no conozco nada. Si me piden acá dar la vuelta a los cerros yo los llevo bien".

Hasta ahora, Rosita no le ha podido sacar rédito económico a sus videos de TikTok: "Yo no sé nada, yo grabo los videos y subo no más".