A los 99 años, murió un histórico médico en San Juan: "Fue el mejor doctor de niños"

Una noticia que llenó de tristeza al ámbito de la salud sanjuanina se conoció este martes: falleció el doctor Rodolfo Pujador, reconocido pediatra y exdirector del Hospital de Niños, a los 99 años. Su partida fue confirmada por la Sociedad de Pediatría de San Juan, que lo despidió con un mensaje cargado de gratitud y admiración.
“Con profundo pesar despedimos al Dr. Rodolfo Pujador, quien a sus 99 años nos dejó luego de una vida dedicada con pasión y entrega a la medicina. Ex Director del Hospital de Niños y referente indiscutido de la pediatría sanjuanina, supo formar generaciones de profesionales, dejando no solo conocimientos, sino también valores y un ejemplo de vocación de servicio”, expresaron desde la institución.
En las redes sociales, la noticia despertó una ola de mensajes de afecto y reconocimiento. Padres y madres que pasaron por su consultorio recordaron su trato humano, su paciencia y su compromiso con cada pequeño paciente.
“Fue el médico de mi hijo mayor, me enseñó cómo vestir al bebé, cómo debía hacer su comida, cómo tratarlo. Fue el mejor doctor de niños que conocí. Siempre lo recuerdo con admiración, una paciencia y amor enormes. Gracias, doc, brille para siempre. Luz eterna”, escribió una mujer en los comentarios.
“Fue mi pediatra. ¡Que en paz descanse!”, agregó otra usuaria, resumiendo en pocas palabras el sentimiento compartido por toda una generación que creció bajo su cuidado.