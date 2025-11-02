domingo 2 de noviembre 2025

¿Crimen o suicidio?

Detuvieron al marido de una mujer hallada muerta en Monte Castro: investigan un posible femicidio

La víctima fue identificada como Carina Elizabeth, de 51 años. Su esposo, quien dio aviso al 911, quedó detenido e incomunicado por orden judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un violento episodio conmociona al barrio porteño de Monte Castro. Este sábado por la tarde, una mujer de 51 años, identificada como Carina Elizabeth, fue encontrada sin vida en su vivienda ubicada sobre la calle Desaguadero al 2600, con múltiples heridas de arma blanca.

El hallazgo se produjo cerca de las 17:00, cuando su esposo llamó al 911 para informar que había encontrado a su pareja con “bajos signos vitales” y que la casa estaba revuelta. Sin embargo, al llegar al lugar, los médicos del SAME constataron que la mujer ya había fallecido. De inmediato, los investigadores comenzaron a trabajar en la escena y, a partir de las primeras pruebas recolectadas, la Justicia ordenó la detención del hombre, quien permanece incomunicado mientras se avanza con la causa. En el domicilio intervino personal de la División Homicidios, que llevó adelante peritajes y un relevamiento exhaustivo del lugar para determinar cómo ocurrió el hecho. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, conducida por Daniel Roma, que dispuso nuevas medidas y la recolección de pruebas clave para establecer si se trató de un crimen en contexto de violencia de género.

El barrio, conmocionado, sigue de cerca el caso mientras los peritos intentan reconstruir las últimas horas de la víctima y esclarecer si su muerte fue producto de un femicidio.

