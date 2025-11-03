lunes 3 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Buenos Aires

Pelea mortal: asesinó a su vecino al cortarle el cuello con el filo de una botella

La víctima era un muchacho de 23 años y el violento criminal tiene 35 años. La policía busca todas las respuestas en la escena del crimen

Por Redacción Tiempo de San Juan
En esta zona ocurrió el asesinato de un vecino a otro.

En esta zona ocurrió el asesinato de un vecino a otro.

Un joven, de 23 años, fue degollado con el filo de una botella rota en una pelea con un vecino, que se registró el domingo en una vivienda. El suceso ocurrió en el oeste del conurbano bonaerense y posteriormente el autor del asesinato se entregó detenido ante los pesquisas policiales.

Lee además
los escabrosos detalles de la autopsia de diana, la nena de 9 anos asesinada por su mama
Desgarrador

Los escabrosos detalles de la autopsia de Diana, la nena de 9 años asesinada por su mamá
el doble paisano de javier milei que la rompe en tiktok: quien es y por que es furor
Redes

El doble "paisano" de Javier Milei que la rompe en TikTok: quién es y por qué es furor

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima del ilícito fue identificada, en forma oficial, como Alan Bautista Scelatto.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando el muchacho debió ser conducido, de urgencia, a la Unidad de Pronta Atención (U.P.A.) situada en el kilómetro 29,500 de la avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas (la Ruta Nacional 3), donde perdió la vida.

Así fue el crimen

Trascendió que, minutos más tarde, un individuo, de 35 años, se apersonó en la comisaría 4ª Sur del distrito y narró que, momentos antes, el joven había ingresado a su finca, ubicada en Ancón al 6200, casi en el cruce con Monseñor López May, originándose entre ambos una disputa.

En tal sentido, el sujeto añadió que agredió a Scelatto mediante la utilización del filo de una botella rota.

Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba una herida cortante en la región del cuello.

Mientras tanto, los servidores públicos destinados en dicha seccional procuran averiguar los motivos del altercado. Consta en el expediente que el victimario y el muchacho residían en la misma cuadra. Intervino en la causa penal la Unidad Funcional Temática de Homicidios de los tribunales de la jurisdicción.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron al marido de una mujer hallada muerta en Monte Castro: investigan un posible femicidio

Cáncer después de los 65: las claves para enfrentar la enfermedad, según especialistas nacionales

Crece la expectativa de Santiago Caputo como nuevo "superministro" y los anuncios que arribarían desde Nación, tras la salida de Francos y Catalán

Milei y Macri, juntos tras la victoria libertaria en las elecciones 2025 y tras los cambios en el Gabinete

Una gran bodega mendocina se presentó a concurso de acreedores

El drama de una influencer tucumana: se quitó la vida en un vivo y su ex quedó en la mira

Fiscal y defensas se cruzaron fuerte en el día 1 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Violento choque en una ruta nacional dejó 4 muertos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los escabrosos detalles de la autopsia de diana, la nena de 9 anos asesinada por su mama
Desgarrador

Los escabrosos detalles de la autopsia de Diana, la nena de 9 años asesinada por su mamá

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató
Rawson

Tragedia en el Camping del Círculo de Oficiales: se le cayó un arco en la cabeza a un niño y lo mató

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales video
El drone de Tiempo

Desde el aire, cómo es el primer barrio que construye el IPV en San Juan sin ladrillos y con revolucionarios materiales

Tras la balacera, decenas de policías desplegaron un gran operativo en el barrio Nuevo Cuyo y los alrededores.
Enfrentamiento a tiros

Un adolescente y su tía fueron heridos a balazos en una disputa de familias en La Bebida

El arco del que se colgó el niño de 13 años y que cayó sobre su rostro provocando su muerte.
Nuevos detalles

Tragedia en el camping: el niño que murió por la caída del arco se trepó para festejar un gol y su papá vio todo

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino
Emprendedores

De changa a negocio: los hermanos santaluceños que convirtieron sus cookies en un éxito sanjuanino

Te Puede Interesar

A la izquierda, el arco que le quitó la vida a un nene de 4 años en Calingasta. A la derecha, el arco que provocó el accidente fatal en Rawson.
Triste deceso

Muerte del nene tras caerle un arco encima y el idéntico antecedente de Calingasta: ¿quién es el responsable?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El gobernador Marcelo Orrego compartió en las redes un mensaje para felicitar a Diego Santilli tras el anuncio de su designación como ministro del Interior.
En las redes

Orrego felicitó a Santilli, flamante ministro del Interior: "Estoy seguro de que podremos trabajar con diálogo y compromiso"

No respetó el cartel PARE y atropelló a una ciclista en el límite de Rawson y Pocito
Otra vez...

No respetó el cartel "PARE" y atropelló a una ciclista en el límite de Rawson y Pocito

Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero
En Capital

Detuvieron a una mujer con pedido de captura vigente desde febrero

Cyber Monday: cómo armar tus vacaciones con 50% de descuento
Para aprovechar

Cyber Monday: cómo armar tus vacaciones con 50% de descuento