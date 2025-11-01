Crece la expectativa de Santiago Caputo como nuevo "superministro" y los anuncios que arribarían desde Nación, tras la salida de Francos y Catalán

Tras las recientes salidas de Guillermo Francos y Nicolás Catalán del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei prepara una nueva reestructuración dentro del Gabinete. En ese marco, crece la expectativa por el rol que podría asumir Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor confianza del mandatario.

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada a TN, Caputo tendría un papel con firma dentro del esquema nacional y podría quedar al frente del Ministerio del Interior. De concretarse, también adquiriría facultades sobre áreas clave como Transporte y Obras Públicas, consolidando su posición como posible “superministro” dentro del gabinete libertario.

La decisión responde al nuevo equilibrio de poder que Milei busca establecer tras la partida de Francos, quien oficiaba de articulador político y negociador con las provincias. Caputo podría heredar esa función de diálogo con los distintos sectores de la política y la oposición, además de coordinar acuerdos institucionales desde su nuevo cargo.

En paralelo, se confirmó que Manuel Adorni, actual vocero presidencial, asumirá este lunes como jefe de Gabinete. Su nombramiento refuerza la estructura interna del Ejecutivo, en un esquema que Milei considera parte del “Triángulo de Hierro”, junto a su hermana Karina Milei -secretaria general de la Presidencia- y el propio Caputo.

Cambios en otras áreas del Gobierno

La reconfiguración también alcanzará otros ministerios debido a los movimientos previstos para diciembre. En Seguridad, todo indica que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, sucederá a Patricia Bullrich, quien asumirá su banca en el Senado. La propia Bullrich habría planteado esta transición en su última reunión con el Presidente.

En tanto, Milei deberá definir quién quedará a cargo del Ministerio de Defensa, actualmente liderado por Luis Petri, que también dejará su puesto para incorporarse a la Cámara de Diputados. Entre los nombres que suenan para reemplazarlo figuran Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Defensa, y Federico Pinedo, expresidente provisional del Senado.

De esta manera, el Gobierno nacional se encamina a una etapa de definiciones clave que delinearán el segundo tramo de la gestión de Javier Milei, en medio de expectativas políticas y ajustes internos en la estructura del poder.