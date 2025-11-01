sábado 1 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El día después

Crece la expectativa de Santiago Caputo como nuevo "superministro" y los anuncios que arribarían desde Nación, tras la salida de Francos y Catalán

Tras las renuncias del último viernes, uno de los hombres de extrema confianza de Milei se perfila como posible integrante clave del Gabinete con control sobre Interior y áreas clave, mientras el Gobierno nacional define otros cambios en Seguridad y Defensa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei santiago caputo

Tras las recientes salidas de Guillermo Francos y Nicolás Catalán del Gobierno nacional, el presidente Javier Milei prepara una nueva reestructuración dentro del Gabinete. En ese marco, crece la expectativa por el rol que podría asumir Santiago Caputo, uno de los hombres de mayor confianza del mandatario.

Lee además
el ministro del interior tambien presento su renuncia, tras la salida de guillermo francos
Repercusiones

El Ministro del Interior también presentó su renuncia, tras la salida de Guillermo Francos
gabinete: se fue francos, crece adorni, y preparan un superministerio para santiago caputo
Gobierno nacional

Gabinete: se fue Francos, crece Adorni, y preparan un "superministerio" para Santiago Caputo

Según confirmaron fuentes de Casa Rosada a TN, Caputo tendría un papel con firma dentro del esquema nacional y podría quedar al frente del Ministerio del Interior. De concretarse, también adquiriría facultades sobre áreas clave como Transporte y Obras Públicas, consolidando su posición como posible “superministro” dentro del gabinete libertario.

La decisión responde al nuevo equilibrio de poder que Milei busca establecer tras la partida de Francos, quien oficiaba de articulador político y negociador con las provincias. Caputo podría heredar esa función de diálogo con los distintos sectores de la política y la oposición, además de coordinar acuerdos institucionales desde su nuevo cargo.

En paralelo, se confirmó que Manuel Adorni, actual vocero presidencial, asumirá este lunes como jefe de Gabinete. Su nombramiento refuerza la estructura interna del Ejecutivo, en un esquema que Milei considera parte del “Triángulo de Hierro”, junto a su hermana Karina Milei -secretaria general de la Presidencia- y el propio Caputo.

Cambios en otras áreas del Gobierno

La reconfiguración también alcanzará otros ministerios debido a los movimientos previstos para diciembre. En Seguridad, todo indica que Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad, sucederá a Patricia Bullrich, quien asumirá su banca en el Senado. La propia Bullrich habría planteado esta transición en su última reunión con el Presidente.

En tanto, Milei deberá definir quién quedará a cargo del Ministerio de Defensa, actualmente liderado por Luis Petri, que también dejará su puesto para incorporarse a la Cámara de Diputados. Entre los nombres que suenan para reemplazarlo figuran Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Defensa, y Federico Pinedo, expresidente provisional del Senado.

De esta manera, el Gobierno nacional se encamina a una etapa de definiciones clave que delinearán el segundo tramo de la gestión de Javier Milei, en medio de expectativas políticas y ajustes internos en la estructura del poder.

Temas
Seguí leyendo

El canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia a Javier Milei

Milei y Macri, juntos tras la victoria libertaria en las elecciones 2025 y tras los cambios en el Gabinete

Una gran bodega mendocina se presentó a concurso de acreedores

El drama de una influencer tucumana: se quitó la vida en un vivo y su ex quedó en la mira

Fiscal y defensas se cruzaron fuerte en el día 1 del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Violento choque en una ruta nacional dejó 4 muertos

Vicentin queda en manos argentinas y ahora piden la homologación

En San Juan no abrirán los bancos durante el próximo jueves

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei y macri, juntos tras la victoria libertaria en las elecciones 2025 y tras los cambios en el gabinete
Reunión

Milei y Macri, juntos tras la victoria libertaria en las elecciones 2025 y tras los cambios en el Gabinete

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Sábado con viento Zonda y cielo cambiante en San Juan

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande
En las redes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre los condenados por amenazas e incitación a la violencia en el Valle Grande

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal
Tragedia

Murió un hombre camino a la Difunta Correa: quién es la víctima fatal

Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición
¡Aquí están, estas son!

Una por una, conocé las 11 candidatas a Paisana Nacional de la Tradición

Imagen ilustrativa
Robo a domicilio

Una mujer policía sufrió el ataque de ladrones en su casa en Chimbas y le sustrajeron la pistola con dos cargadores

Te Puede Interesar

El bar, ubicado en Urquiza y Córdoba. Foto: Leandro Porcel. video
Video

Lugares abandonados: de la movida nocturna de San Juan al desamparo

Por David Cortez Vega
Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas
Siniestro vial

Dos menores viajaban en moto y protagonizaron un fuerte choque en Caucete: terminaron con múltiples fracturas

En San Juan buscan prohibir el vapeo en lugares cerrados y públicos como el Centro Cívico, escuelas, hospitales y la Red Tulum
Debate abierto

En San Juan buscan prohibir el vapeo en lugares cerrados y públicos como el Centro Cívico, escuelas, hospitales y la Red Tulum

Revolución jachallera en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina: en videos, así fue el sábado de guitarreada y baile
Fiesta Nacional de la Tradición

Revolución jachallera en pleno corazón de la Peatonal sanjuanina: en videos, así fue el sábado de guitarreada y baile

Entre mociones, votos y simples mayorías: qué dice la Constitución de San Juan sobre la elección del Fiscal General
Procedimiento

Entre mociones, votos y simples mayorías: qué dice la Constitución de San Juan sobre la elección del Fiscal General