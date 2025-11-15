sábado 15 de noviembre 2025

Gran problemática

Un exalumno universitario dijo sufrir bullying y prometió vengarse con sangre

Esta persona envió un mail contando los escalofriantes detalles y universidad reaccionó poniendo más seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) de Buenos Aires atravesó horas de tensión luego de que un supuesto exalumno enviara un correo electrónico en el que amenazó con cometer una “masacre” en una de las sedes de la institución.

El mensaje, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, llegó con un asunto directo: “Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF”.

En el cuerpo del mail, el autor advirtió: “Hoy, a cualquier hora, iré a una de las sedes de la Universidad para cometer una masacre”. Según lo informado por las autoridades, esta usuario habría sido un exalumno, el cual en su mail dice que sufrió bullying cuando estaba en esta institución.

Mirá el mensaje que envió el exalumno a la universidad:

image
