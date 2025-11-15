La familia Sena, declarada culpable por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y su madre Marcela Acuña, durante el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski.

Finalmente, después de una deliberación que se extendió más de un día, el jurado popular que intervino en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski anunció este sábado su decisión: declaró culpables a seis de los siete acusados, entre ellos a César Sena, su padre Emerenciano Sena y su madre, Marcela Acuña. La única declarada “no culpable” fue Griselda Reinoso que quedó en libertad.

La definición llegó luego de que el debate se reanudara por la mañana de este sábado, tras el cuarto intermedio dispuesto el viernes, y puso punto final a uno de los procesos judiciales más resonantes del año en Chaco.

Pasadas las 15, el tribunal convocó a las partes y dio a conocer el veredicto respecto de los siete imputados. César Sena, expareja de la joven, fue considerado responsable de homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por haber ocurrido en un contexto de violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron hallados culpables. Ambos recibieron la calificación de partícipes primarios del mismo delito, según la lectura realizada por la jueza técnica Dolly Fernández.

Los 12 ciudadanos chaqueños que integraron el jurado popular acordaron fallos unánimes para los siete implicados en el femicidio.

Entre los otros cuatro acusados vinculados al clan, el jurado determinó distintas responsabilidades penales. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron declarados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo recibió la imputación de encubrimiento simple.

La única que quedó desvinculada del caso fue Griselda Reynoso. Su defensa había solicitado la absolución antes de que finalizara la instancia, pedido al que la jueza accedió de inmediato, ordenando su libertad.

La sentencia se escuchó por un parlante en la plaza. A cada condena respondieron con aplausos, gritos de Justicia por Cecilia. “Hay justicia en Chaco”, gritaron cuando la jueza Dolly Fernández terminó de leer la sentencia. Se prendieron bengalas rosas, el color favorito de Cecilia. Había policías mujeres que lloraban.

“Siento que se hizo justicia y que por fin Cecilia descansa en paz. Vamos a pedir el certificado defunción que tanto pedían”, dijo el fiscal Cámara, Juan Martín Bogado, el primero en salir. Lo acompañaban Jorge Cáceres Olivera y Nelia Yael Velázquez, los fiscales que estuvieron desde el principio de la investigación. “Se hizo Justicia”, dijo Cáceres Olivera. Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionada, Velázquez agregó: “Nos bastardearon tanto, que la verdad que es un día fuerte para nosotros. Se hizo justicia”.

El crimen de Cecilia Strzyzowski

El crimen ocurrió en junio de 2023 cuando Cecilia fue hasta la casa de sus suegros Emerenciano Sena y Marcela Acuña, donde se iba a encontrar con su esposo César Sena.

Una cámara registró su ingreso, pero nunca su salida. Esa fue la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo nunca fue encontrado.

Los investigadores creen que aquella tarde fue asesinada dentro de la vivienda, trasladaron sus restos hasta la chanchería familiar, la quemaron y luego espaciaron sus restos en distintas zonas del barrio Emerenciano.

Anahí Ginarte, integrante del Equipo de Antropología Forense de Córdoba, declaró que los restos de la joven fueron expuestos a temperaturas superiores a los 800 grados durante un lapso de entre tres y siete horas. “Los restos mostraban signos de calcinación, no de carbonización”, explicó ante el tribunal.