Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: Seguirán deliberando y postergan el veredicto

Se prolongó un día el juicio por jurados que define la suerte del dirigente piquetero Emerenciano Sena, su hijo César y el resto de un clan sospechado de haber asesinado y desaparecido los restos de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco. Así lo decidieron las autoridades que postergaron hasta este sábado la lectura del veredicto.

Culpables o no culpables son las alternativas de los jurados que podrían ser dictadas este sábado, luego de que se tomaran un cuarto intermedio de 24 horas en el debate que concluirá con el proceso de justicia por la expareja de César Sena.

La resolución debía darse este viernes cerca de las 20, pero luego de una audiencia en la que fueron escuchados los imputados, el debate orientado por la jueza Dolly Fernández pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, sábado 15 de noviembre. Noticia en Desarrollo...

