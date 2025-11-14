viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Chaco

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: Seguirán deliberando y postergan el veredicto

Las condenas o absoluciones contra los miembros del clan Sena y sus cómplices por el femicidio de Cecilia Strzyzowski se debía conocer hoy alrededor de las 20, pero el jurado se tomará una jornada más.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Se prolongó un día el juicio por jurados que define la suerte del dirigente piquetero Emerenciano Sena, su hijo César y el resto de un clan sospechado de haber asesinado y desaparecido los restos de Cecilia Strzyzowski en Resistencia, Chaco. Así lo decidieron las autoridades que postergaron hasta este sábado la lectura del veredicto.

Lee además
femicidio de cecilia strzyzowski: emerenciano sena y marcela acuna intentaron despegarse del crimen
Chaco

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron despegarse del crimen
femicidio de cecilia strzyzowski: la querella y la fiscalia pidieron al jurado que condene al clan sena y sus complices

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: La querella y la fiscalía pidieron al jurado que condene al clan Sena y sus cómplices

Culpables o no culpables son las alternativas de los jurados que podrían ser dictadas este sábado, luego de que se tomaran un cuarto intermedio de 24 horas en el debate que concluirá con el proceso de justicia por la expareja de César Sena.

La resolución debía darse este viernes cerca de las 20, pero luego de una audiencia en la que fueron escuchados los imputados, el debate orientado por la jueza Dolly Fernández pasó a un cuarto intermedio hasta mañana, sábado 15 de noviembre.

Noticia en Desarrollo...

Temas
Seguí leyendo

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: En el juicio reconstruyeron el momento en que César Sena arrojó a un río las cenizas de la joven

Caso Cecilia Strzyzowski: Volvieron a detener al ex abogado de los Sena

La contundente frase de Victoria Villarruel tras la reunión con Patricia Bullrich por el poder del mileísmo en el Senado

Locura total: dos mujeres terminaron apuñaladas tras el robo de una gallina

Una universidad argentina cerrada, por la amenaza de masacre de un ex alumno

Por la reforma laboral, el gobierno de Milei analiza convocar a una reunión con la CGT

Cristina Kirchner, en la causa Cuadernos: "A los arrepentidos los torturaron y extorsionaron"

¿Tenés billetines dudodos?: crearon una guía para identificar pesos, dólares y euros falsos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Captura de imagen del momento en el que se produjo la pelea entre las mujeres en Entre Ríos.
En Entre Ríos

Locura total: dos mujeres terminaron apuñaladas tras el robo de una gallina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso
Impactante caso

El terrible calvario que vivían los niños adoptados por el gendarme golpeador: lo dejaron preso

El chalet sanjuanino conocido como la casita de chocolate, ya fue puesto a la venta.
Con el cartel

La "casita de chocolate" sanjuanina ya está a la venta: cuánto vale y las hermosas fotos de su interior

Te Puede Interesar

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan
Obras

De pasillos a oficinas: la curiosa remodelación en el edificio judicial más famoso de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico
San Martín, a 90 minutos

Entrenamiento matutino, vuelo chárter, posible once y el tic tac para el duelo crucial en la Perla del Atlántico

Pronto estarás con nosotros: qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande
Caso Emir Barboza

"Pronto estarás con nosotros": qué dijo la familia por la detención del noveno sospechoso del asesinato en el Valle Grande

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima
Historias

La historia de Chechu Chade, la tatuadora sanjuanina que ayuda a mujeres a recuperar su autoestima

Planta avícola en San Juan. Empresarios y exportadores sanjuaninos son cautelosos al opinar el impacto del acuerdo con EEUU. 
Repercusiones

En San Juan, los empresarios aún no miden el impacto del acuerdo de EEUU con Argentina, pero hay algunos temores