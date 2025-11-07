viernes 7 de noviembre 2025

Justicia

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: En el juicio reconstruyeron el momento en que César Sena arrojó a un río las cenizas de la joven

La pieza clave de la medida fue Gustavo Obregón, exempleado del clan Sena e imputado por encubrir el presunto femicidio, que indicó detalles de lo sucedido el 2 de junio de 2023.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El juicio por el brutal femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco ingresó en una fase crucial con la reconstrucción de los hechos posteriores al crimen. Un testimonio clave ha permitido a la Justicia mapear el escalofriante destino final de la víctima, señalando directamente a César Sena, su ex pareja.

juicio por el femicidio de cecilia strzyzowski: perturbadora declaracion de su madre
Chaco

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: perturbadora declaración de su madre
caso cecilia strzyzowski: volvieron a detener al ex abogado de los sena
Femicidio

Caso Cecilia Strzyzowski: Volvieron a detener al ex abogado de los Sena

La reconstrucción judicial se basó en los dichos de Gustavo Obregón, un exempleado del Clan Sena imputado por encubrimiento. Obregón detalló el presunto accionar llevado a cabo el 2 de junio de 2023, horas después del asesinato que conmocionó a la provincia.

La reconstrucción de la Justicia

Según la investigación, en esa fecha, Obregón y César Sena se habrían trasladado juntos, llevando consigo bolsas y un bidón de combustible, hacia la zona conocida como Campo Rossi. La hipótesis central de la fiscalía, reforzada por esta reconstrucción, sostiene que fue en ese lugar donde se habría incinerado el cuerpo de Cecilia Strzyzowski para luego deshacerse de los restos.

El punto final de esta logística del horror se ubica en el río Tragadero. De acuerdo con los indicios y las cámaras de seguridad que complementaron el testimonio de Obregón, las cenizas de la joven habrían sido arrojadas allí, en un intento desesperado por el Clan Sena de borrar toda evidencia material del crimen.

Según la reconstrucción de la Justicia y posterior al hallazgo de los restos, se confirmó la existencia de huesos humanos, pero debido al deterioro, no se pudo confirmar que pertenezcan a Cecilia. Sin embargo, el relato de Obregón, resulta claro y evidente.

El juicio, que se lleva a cabo en Resistencia con un jurado popular y se extenderá hasta el 20 de noviembre, busca determinar el grado de culpabilidad de todos los implicados. César Sena enfrenta la acusación de homicidio doblemente agravado, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están imputados como partícipes necesarios del femicidio. El testimonio de Obregón resulta fundamental para solidificar la línea investigativa sobre la participación del Clan en el encubrimiento y descarte de los restos.

Embed - La reconstrucción de cómo César Sena habría tirado las cenizas de Cecilia Strzyzowski a un río

