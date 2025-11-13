Una universidad argentina cerrada, por la amenaza de masacre de un ex alumno

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) se encuentra en estado de alerta tras recibir una grave amenaza de "masacre" enviada a través de un correo electrónico por un individuo que se identificó como un exalumno.

El mensaje, de extrema seriedad, detallaba planes de venganza y violencia masiva, obligando a las autoridades universitarias a tomar medidas preventivas inmediatas.

Detalles de la amenaza

El correo electrónico, que trascendió a la comunidad, fue enviado con el asunto: "Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF". El remitente amenazó con presentarse "a cualquier hora" en una de las sedes de la universidad para "cometer una masacre".

El autor del mensaje se describió como un "estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio". En el texto, aseguraba que la universidad pagaría "con sangre" lo que le habían hecho.

Los detalles sobre la violencia planeada son explícitos:

El individuo afirmó que iría "con mi escopeta en mano" .

. Aseguró que llevaría en su mochila explosivos y armas blancas para "asesinar a la mayor cantidad de gente posible".

para "asesinar a la mayor cantidad de gente posible". Advirtió que "arrasará con todo a mi paso," sin importar si había niños presentes.

Al concluir el acto, reveló que se suicidaría en los baños.

El remitente elevó la gravedad de la amenaza al compararse con el autor de los atentados de Noruega de 2011, indicando: "Me convertiré en el Anders Breivik Argentino".

Una de las fuentes señala que el remitente anónimo se hace llamar "Asmodeus 764" y adjuntó fotografías de una escopeta y de una persona portando un arma corta y un brazalete nazi. El mensaje también informaba que la masacre sería transmitida por la plataforma Discord a la "organización 764" y que su "manifiesto" se encontraba en SkibidiFarms, un foro de la Deep web que, según el texto, lo motivó a buscar venganza.

Respuesta institucional y suspensión de actividades

Ante la inminente amenaza, la UNTREF dispuso el cierre preventivo de la sede Caseros 2.

Mientras que esta sede permanece cerrada, las demás dependencias de la universidad continúan operando, pero con un refuerzo de las medidas de seguridad.

El Consejo de Políticas Sociales de la UNTREF comunicó la suspensión de actividades programadas debido a la amenaza. Específicamente, se suspendió una actividad que se iba a realizar en la sede Caseros con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados, siendo reprogramada para la semana siguiente por razones de seguridad.

Una de las fuentes resalta que estas amenazas son enérgicamente repudiadas como fascistas, y se expresa solidaridad con la comunidad educativa de la UNTREF, que, además, se encuentra en el contexto de un paro universitario nacional por el salario docente y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.