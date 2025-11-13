jueves 13 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Alerta

Una universidad argentina cerrada, por la amenaza de masacre de un ex alumno

Las autoridades de la universidad decidieron cerrar las puertas ante la seriedad de la amenaza de un ex alumno, que prometió hacer una masacre y transmitirla en vivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) se encuentra en estado de alerta tras recibir una grave amenaza de "masacre" enviada a través de un correo electrónico por un individuo que se identificó como un exalumno.

Lee además
masacre: tiroteo en una escuela sueca dejo al menos 10 muertos
Suecia

Masacre: tiroteo en una escuela sueca dejó al menos 10 muertos
insolitos chats de alumnos de un colegio de buenos aires: organizaron un tiroteo por whatsapp
Campana

Insólitos chats de alumnos de un colegio de Buenos Aires: organizaron un tiroteo por WhatsApp

El mensaje, de extrema seriedad, detallaba planes de venganza y violencia masiva, obligando a las autoridades universitarias a tomar medidas preventivas inmediatas.

Detalles de la amenaza

El correo electrónico, que trascendió a la comunidad, fue enviado con el asunto: "Este jueves me vengaré de todos en la UNTREF". El remitente amenazó con presentarse "a cualquier hora" en una de las sedes de la universidad para "cometer una masacre".

image

El autor del mensaje se describió como un "estudiante de esta universidad que fue acosado y humillado desde el inicio". En el texto, aseguraba que la universidad pagaría "con sangre" lo que le habían hecho.

Los detalles sobre la violencia planeada son explícitos:

  • El individuo afirmó que iría "con mi escopeta en mano".
  • Aseguró que llevaría en su mochila explosivos y armas blancas para "asesinar a la mayor cantidad de gente posible".
  • Advirtió que "arrasará con todo a mi paso," sin importar si había niños presentes.
  • Al concluir el acto, reveló que se suicidaría en los baños.

El remitente elevó la gravedad de la amenaza al compararse con el autor de los atentados de Noruega de 2011, indicando: "Me convertiré en el Anders Breivik Argentino".

Una de las fuentes señala que el remitente anónimo se hace llamar "Asmodeus 764" y adjuntó fotografías de una escopeta y de una persona portando un arma corta y un brazalete nazi. El mensaje también informaba que la masacre sería transmitida por la plataforma Discord a la "organización 764" y que su "manifiesto" se encontraba en SkibidiFarms, un foro de la Deep web que, según el texto, lo motivó a buscar venganza.

Respuesta institucional y suspensión de actividades

Ante la inminente amenaza, la UNTREF dispuso el cierre preventivo de la sede Caseros 2.

Mientras que esta sede permanece cerrada, las demás dependencias de la universidad continúan operando, pero con un refuerzo de las medidas de seguridad.

El Consejo de Políticas Sociales de la UNTREF comunicó la suspensión de actividades programadas debido a la amenaza. Específicamente, se suspendió una actividad que se iba a realizar en la sede Caseros con el Padre Paco Olveira y organizaciones de jubilados, siendo reprogramada para la semana siguiente por razones de seguridad.

Una de las fuentes resalta que estas amenazas son enérgicamente repudiadas como fascistas, y se expresa solidaridad con la comunidad educativa de la UNTREF, que, además, se encuentra en el contexto de un paro universitario nacional por el salario docente y la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

Seguí leyendo

Estados Unidos, otra vez noticia por un tiroteo: al menos hay seis heridos y un detenido tras una balacera en una universidad de Florida

Por la reforma laboral, el gobierno de Milei analiza convocar a una reunión con la CGT

Cristina Kirchner, en la causa Cuadernos: "A los arrepentidos los torturaron y extorsionaron"

¿Tenés billetines dudodos?: crearon una guía para identificar pesos, dólares y euros falsos

Condenaron a una funeraria por velar y cremar un cuerpo equivocado

Impactante incendio en Caballito por una fuga de gas: un herido grave y varios evacuados

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron despegarse del crimen

Alerta en Mendoza, entró en actividad el volcán Planchón-Peteroa: ¿hay que preocuparse en San Juan?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
condenaron a una funeraria por velar y cremar un cuerpo equivocado
En Córdoba

Condenaron a una funeraria por velar y cremar un cuerpo equivocado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa. 
Fuera de control

Una mujer causó destrozos en una conocida clínica privada de Capital tras discutir con un médico

La víctima del violento atraco. Atrás, la ventana que rompieron los asaltantes. video
Violento atraco

Terror en Chimbas: una banda de encapuchados asaltó a una mujer y a su hija en la madrugada

Aparentemente el lunes 18 de agosto la jornada estará repleta de lluvias aisladas en San Juan
Clima

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

El alerta amarilla por lluvias rige para cinco departamentos de San Juan.
A guardar la ropa

Alerta amarilla para cinco departamentos de San Juan: cuáles son y cuándo llega la tormenta

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Te Puede Interesar

La Policía detuvo al comerciante en su negocio.
Violencia de género

El jachallero que golpeó y amenazó a su mujer tras serle infiel fue condenado, pero no irá preso

Por Redacción Tiempo de San Juan
Carlos Nicolía, sin filtro: El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia
Explosivo

Carlos Nicolía, sin filtro: "El hockey argentino tiene fecha de vencimiento si no cambia la dirigencia"

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes
Día Mundial de concientización

Preocupa en San Juan y en el mundo: cuatro de cada diez personas no saben que tienen diabetes

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados
Préstamos

Con 37 concesionarias de San Juan adheridas, el Banco Nación relanzó sus créditos para la compra de autos 0 km y usados