Tráfico de imágenes de abuso infantil: allanaron un predio del Ejército

Un allanamiento por tráfico de imágenes de abuso infantil se llevó a cabo este jueves en un predio del Ejército Argentino en Mercedes, provincia de Corrientes. El procedimiento fue parte del programa internacional “Escudo Infantil”, que se desarrolló de manera simultánea en todo el país, con numerosos operativos a nivel nacional.

En la misma provincia también hubo un operativo en Curuzú Cuatiá.

En Mercedes, el operativo tuvo lugar dentro del predio del Ejército, en las unidades de Telecomunicaciones y del Grupo de Artillería de Monte 12. Ahí los policías identificaron a un soldado mayor de edad, a quien le secuestraron un celular Samsung.

Según informaron fuentes del procedimiento, se requisaron distintos tipos de dispositivos de almacenamiento, entre ellos computadoras, notebooks, tablets, pendrives y discos ópticos. El soldado quedó vinculado a la investigación judicial.

Por el lado de Curuzú Cuatiá, personal de la División Investigación Criminal ingresó a una vivienda ubicada en el Barrio Centro, donde también se secuestró un teléfono celular.

El trabajo fue coordinado entre la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, la Fiscalía de Instrucción y la Fiscalía Rural. Todos los elementos secuestrados fueron remitidos a la Unidad de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) para su análisis.