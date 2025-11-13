jueves 13 de noviembre 2025

Investigación

Allanaron la casa de un jugador de Primera División por tenencia de material de abuso sexual infantil

El procedimiento busca secuestrar elementos de interés para la investigación, principalmente dispositivos electrónicos, en el marco de la investigación internacional denominada “Escudos para la niñez”.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la sección Trata de Personas llevó adelante este jueves un allanamiento en una vivienda ubicada en la Manzana 7 de Alto Verde, propiedad del futbolista de Unión de Santa Fe, Cristian Tarragona. En el lugar también residen familiares del jugador.

El operativo forma parte de un programa internacional que se llama “Escudos para la niñez” y tuvo procedimientos simultáneos en otros puntos de la provincia como Villa Constitución.

Tarragona vive en la casa allanada y se encontraba camino al entrenamiento cuando arribó la policía. La vivienda, situada frente a una plaza, cuenta en su parte trasera con varios departamentos. Fuentes de la investigación adelantaron que “no está identificada la persona del grupo” implicada en la investigación.

El objetivo del procedimiento fue secuestrar elementos de interés, principalmente dispositivos electrónicos con contenido de abuso sexual infantil. Hasta el momento, no hay personas detenidas.

Quién es Cristian Tarragona

El delantero de 34 años llegó a Unión como jugador libre tras finalizar su vínculo con Talleres de Córdoba en el último mercado de pases, y firmó contrato con el Tatengue hasta diciembre de 2026.

image

El atacante había arribado a Talleres en agosto de 2024, también con el pase en su poder luego de su paso por San Lorenzo. En el conjunto cordobés disputó 38 partidos, convirtió cinco goles y se consagró campeón de la Supercopa Internacional.

Con su llegada a Unión, Tarragona suma una nueva camiseta a una extensa trayectoria: el club santafesino es el 15° equipo de su carrera profesional.

A lo largo de los años, vistió los colores de Vélez, Gimnasia La Plata, Platense, Patronato, Temperley, Independiente Rivadavia, Juventud Unida, Tiro Federal, Santamarina, Alvear, Arsenal y el Atlante de México, entre otros.

(Fuente: TN)

