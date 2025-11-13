jueves 13 de noviembre 2025

Polideportivo

San Juan recibe a las mejores jugadoras de pádel del país

Del 14 al 16 de noviembre se disputará el torneo Gran Premio San Juan con la participación de cuatro sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Del 14 al 16 de noviembre, el complejo deportivo Rou será sede del Gran Premio San Juan 2000 puntos, uno de los torneos más importantes del calendario nacional de pádel. El certamen, que otorgará la mayor cantidad de puntos del año, será además el anteúltimo antes del Master Final de la temporada, por lo que promete un nivel de juego excepcional.

El evento contará con tres categorías:

  • AJPP Damas (1ª profesional) – perteneciente a la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel.

  • 4ª Damas

  • 5ª Caballeros

Se espera la participación de unos 150 jugadores provenientes de distintas provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba y San Luis.

La actividad comenzará el jueves 13, con los cruces de 4ª y 5ª categoría desde las 15 hasta las 23. El viernes 14 se sumará la categoría AJPP Damas, que abrirá su competencia a partir de las 17 horas, mientras que el sábado los encuentros se extenderán desde las 9 hasta las 23, con un ágape y presentación oficial del torneo a las 20.

Las instancias finales se disputarán el domingo 16, desde las 10 de la mañana, y la final profesional está prevista para las 19, con la ceremonia de premiación a las 20:30.

En la categoría AJPP participarán las 15 mejores parejas del ranking nacional, sumando un total de 21 duplas, entre ellas dos sanjuaninas: Macarena Gómez–Agostina Dalmónego y Marianela Heredia–Oriana Giménez.

También dirán presente las número uno del país, Daniela Banchero e Irene Jiménez, y tres jugadoras campeonas panamericanas y terceras del mundo con la selección argentina juvenil: Victoria Vílchez, Fiorella Propato y Francesca Floriani.

Las inscripciones cerraron el martes 11, y los organizadores ya trabajan en el armado de los cuadros de competencia para recibir a las mejores paletas del país en San Juan.

