Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano Sena y Marcela Acuña intentaron despegarse del crimen

"Yo no hice nada, no cometí ningún delito", repitió varias veces el líder social Emerenciano Sena, considerado partícipe primario por la desaparición y femicidio de Cecilia Strzyzowszki, por el que su hijo y expareja de la joven, César Sena, está acusado de ser el autor material. Este miércoles se vivió una de las audiencias más esperadas, ya que varios de los imputados declararon antes de la etapa de alegatos.

Sena fue el primero de los acusados en declarar frente al jurado popular y el tribunal, y en su testimonio revindicó su trabajo en distintas organizaciones sociales, vinculó las acusaciones en su contra a una " persecución política " e insistió varias veces en su inocencia. "Lo que sucedió fue aberrante , pero yo no tuve nada que ver con eso“, afirmó.

”El que cometió un delito que se haga cargo de su delito“, expresó el dirigente piquetero y creador del movimiento social y el barrio que llevaban su nombre antes de ser detenido. "No hice nada y no porque yo lo digo, sino porque tampoco está en la investigación. Yo entregué mi celular, estaba mi camioneta ahí“, sostuvo el padre del principal sospechoso.

El acusado se quebró varias veces a lo largo de su relato y comentó que se enteró de lo que había pasado con Cecilia "cuando estaba preso" y que supuestamente no tuvo posibilidad de defenderse. "Nunca debí haber estado preso. Después del cambio del fiscal parecía el asesino más grande del mundo. De un día para el otro empezaron a pedir cadena perpetua para mí. Miren con perspectiva. No se olviden de esa palabra”, expresó.

Por otro lado, contó que creó el barrio en 2007 y recordó su infancia y su recorrido como referente social en Chaco. Se definió como "el rey de los crotos" y dijo que entre varios compañeros se fueron "juntando durante décadas" hasta que tomaron la decisión de construirlo.

Tras volver a negar su participación en el crimen de su nuera, señaló que dentro del Movimiento Emerenciano se les daba un buen trato y posibilidades de trabajo y participación a las mujeres: "Son las mejores trabajadoras, me dio satisfacción encontrar personas que se comprometen. Las mujeres no tienen que ser víctimas de la violencia".

"Ojalá hubiese sabido lo que pasó, nunca en la vida defendí a alguien que haya cometido algún delito. Al jurado lo único que le digo es que yo no hice nada, que me midan con la vara que dicte su conciencia. Que Dios los bendiga a todos”, concluyó Sena luego de 40 minutos, y las partes optaron por no realizarle preguntas.

La declaración de los otros imputados

Además de César y Emerenciano Sena, su esposa, Marcela Acuña, también está acusada como partícipe primaria de la desaparición de la joven que fue vista por última vez cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en su casa de Resistencia. Por el hecho, están imputados por "encubrimiento agravado" Fabiana González y su pareja, José Gustavo Obregón, integrantes del círculo de confianza de los Sena; y Gustavo Melgarejo y su ex esposa, Griselda Reinoso, a cargo de cuidar el campo familiar.

Después de la testimonial del dirigente piquetero, fue el turno de González, que no aceptó responder preguntas. De manera expuesta habló de su vida privada y manifestó la culpan por un delito que no cometió. "Hace dos años me culpan por algo que yo no hice, quiero estar con mis hijos. Si hay algún culpable, que lo pague", afirmó frente a los miembros del jurado.

A su vez, señaló que el día en que se presume que habrían matado a la joven fue a la vivienda en la capital chaqueña, como era habitual, y que "no vio sangre, ni limpió la casa". En ese sentido, aseguró que ella fue la encargada de coordinar la salida de los muebles manchados con sangre del domicilio, pero que no sabía que tenían esas manchas.

Luego, Reinoso respondió preguntas y aclaró qué hizo en la tarde-noche del 2 de junio de 2023. “Fuimos a una cena con un vecino, el señor Ríos. Preparamos la comida y tomamos alcohol, estaba junto con mi ex esposo (Melgarejo), mi hija y mi nieta”, indicó, y después recordó que estuvieron en un kiosco que queda dentro de ese terreno hasta las 12 de la noche, donde hicieron fotos y videos.

“En el campo de los Sena no vi nada, ni fuego. Conocía a Marcela y a Emerenciano de vista, a Obregón lo mismo”, expuso la mujer al referirse al lugar donde los investigadores encontraron restos óseos y distintos objetos personales que se cree que pertenecían a la víctima.

Finalmente, Gustavo Melgarejo, otro de los acusados de encubrimiento, también negó estar involucrado en el caso y señaló que en los días posteriores al hecho aparecieron César Sena y Obregón pidiendo una pala. La investigación apunta a que el cuerpo de Cecilia habría sido incinerado en una chanchería dentro de Campo Rossi, propiedad de la familia.

"Después de la quemazón fueron César y Gustavo Obregón. Me pidieron una pala, fueron a buscarla y dijeron que iban a buscar tierra para las plantas. Se les dio la pala, seguí dándoles de comer a los animales. Después se fueron y no los volví a ver más", concluyó.