Caleras San Juan inauguró una planta fotovoltaica

La primera planta fotovoltaica de una empresa calera en Latinoamérica, desarrollada en un proyecto eco sustentable fue inaugurada en Cienaguita, Departamento de Sarmiento. Esta planta, aporta toda la energía necesaria para que operen los cuatro hornos de origen suizo, MAERZ, de Caleras San Juan.

Dotada de 3328 paneles solares, en un terreno que ocupa tres hectáreas, tiene una capacidad de 2.3 MW. Continuando con la tradición familiar, la planta fotovoltaica fue bautizada como BENICIO, el primer nieto varón del gerente general de Caleras San Juan, Ing. Raúl Cabanay.

image

En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el Gobernador de la Provincia, Dr. Marcelo Orrego, el Ministro de Minería, Juan Pablo Perea, la plana mayor de la empresa calera liderada por su gerente general, Raúl Cabanay, el diputado Andrés Castro y el Intendente de Sarmiento, Alfredo Castro.

Pasado el mediodía, se accionó el interruptor que dio el vamos a la recepción de energía fotovoltaica en medio de los aplausos de los asistentes. Un cambio, que sigue las tendencias mundiales de operar con energías verdes para reducir la huella de carbono.

image

En su alocución, el Ing. Raúl Cabanay expresó: “Esto es parte de nuestro proyecto integral de eco sustentabilidad, primero con la instalación de hornos de alta tecnología, térmicamente muy eficientes, con la generación de energía solar a través del parque que hoy inauguramos y la suma de áreas verdes que minimizan el impacto en el medio ambiente”.

“A las áreas verdes se incorpora el Bosque Norte y playa de camiones con 450 especies nativas donde destaca el Aguaribay y el algarrobo, y 900 especies más, de igual tenor, plantadas en el Bosque Sur; todas estas especies cuentan con un eficiente uso del agua, mediante riego por goteo”, agregó.

image

A estos nuevos proyectos verdes, dijo, donde se expresa el cuidado y respeto por el medioambiente, se suma la plantación de olivos en una extensión de cuatro hectáreas, cuyos frutos se entregan a la Escuela Agroindustrial de Sarmiento, en Mediagua, para que elabore aceite de oliva.

Todas estas actividades, enfatizó, “no tienen un objetivo económico en sí mismo. Se trata de múltiples acciones destinadas a mejorar el medioambiente en un proyecto eco sustentable que es un orgullo para todos quienes trabajamos en Caleras San Juan. Hoy, lo hacemos público, a la comunidad”.

image

“De capitales cien por ciento argentinos, con más de 70 años de vida, practicando una minería moderna y sustentable, continuamos avanzando con la finalidad de seguir creciendo para dar satisfacción a nuestros clientes, proveedores y trabajadores. Lo hacemos en un entorno muy familiar, que también proporciona satisfacciones cuando entendemos las necesidades de la gente y colaboramos con las comunidades cercanas en áreas tan sensibles como la educación, fortaleciendo la sustentabilidad social”.

image

En esta oportunidad, el Ing. Cabanay, anunció que ampliarán la capacidad de la planta hasta contar con 7 MW de potencia con la finalidad que todas las actividades productivas de Caleras San Juan cuenten con energías limpias. En la medida que se incorporen nuevos hornos de alta tecnología, informó, aumentarán la potencia que se requiera para asegurar su disponibilidad. Esto, tendrá un impacto importante en las comunidades, el departamento de Sarmiento y la provincia, reduciendo la huella de carbono.

image

“Así, nos sumamos, humildemente, al aporte que realiza San Juan a la matriz energética nacional con 21 parques solares en operación. El futuro es halagüeño para todos y es nuestra responsabilidad materializarlo en planes y proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestra gente”, dijo, finalmente.