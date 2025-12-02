Afirman que durante noviembre hubo un fuerte retroceso de las ventas minoristas en San Juan

Un sector de Comerciantes afirma que las ventas mayoristas volvieron a marcar una caída en noviembre en San Juan.

Las ventas minoristas en San Juan volvieron a mostrar un comportamiento negativo en noviembre. El relevamiento del Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos indicó bajas del 5% interanual y del 10% respecto a octubre, en un contexto marcado por la cautela del consumo y la preferencia sostenida por la tarjeta de crédito como método de pago.

El comercio minorista sanjuanino cerró noviembre con cifras que profundizan la tendencia contractiva observada en los últimos meses. De acuerdo con el informe difundido por el Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio Comerciantes Unidos de San Juan, las ventas en unidades mostraron una caída del 5% frente al mismo mes de 2024.

En comparación con octubre de este año, el retroceso fue aún más marcado: un 10% menos de operaciones, lo que evidencia un freno más pronunciado en la actividad comercial durante el último tramo del año.

A pesar del escenario desfavorable, el estudio destaca que un 21% de los comerciantes relevados señaló haber cumplido sus expectativas de ventas para noviembre. Este dato aparece como un alivio parcial en un contexto en el que la mayoría de los negocios registra desempeños por debajo de lo esperado.

Entre los rubros, sobresalieron Electrónica e Informática y Decoración-Hogar, que lograron cerrar el mes con mejores niveles de actividad respecto del promedio general.

En cuanto a los medios de pago utilizados por los consumidores sanjuaninos, la tarjeta de crédito continúa liderando de manera sólida, reafirmándose como la opción más elegida a la hora de concretar compras, especialmente en un entorno de restricciones presupuestarias y búsqueda de financiación.

El sector comercial aguarda ahora los resultados de diciembre, tradicionalmente un mes clave para la actividad, con la expectativa de que las ventas por las Fiestas permitan compensar en parte la baja acumulada.