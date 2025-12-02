martes 2 de diciembre 2025

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación

La situación despertó la sospecha por un posible caso de falsificación. Actuaron la Policía Rural y el Ministerio de Producción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un control rutinario de la Policía Rural de San Juan derivó en la inspección técnica de un camión cargado de vacas que se dirigía a San Luis. Según informaron desde el Ministerio de Producción de la provincia, si bien no se halló fraude, se detectaron marcas a fuego aplicadas de manera incorrecta, lo que activó el protocolo de verificación.

En un operativo conjunto, la Dirección de Desarrollo Agropecuario intervino para examinar las marcas y señales de un lote de bovinos que había sido detenido por la Policía. El procedimiento se inició tras la intervención de un camión en tránsito hacia la provincia de San Luis, lo que generó sospechas de un posible contramarcado, práctica ilegal que consiste en modificar o falsificar las marcas de propiedad del ganado.

Ante la situación, el comisario Mario Domínguez, jefe de la unidad, solicitó formalmente la participación de los especialistas en identificación animal del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación. Al lugar se desplazaron la responsable de Marcas y Señales, Andrea Cano, y el médico veterinario Hugo Pereira, quienes realizaron una inspección detallada de los animales.

image

Los técnicos confirmaron que no existían evidencias de contramarcado y que los bovinos correspondían al titular registrado en la documentación oficial de tránsito (DTE–SENASA). Sin embargo, durante la revisión se observó que algunas marcas a fuego presentaban irregularidades en su aplicación, un hecho que si bien no configura delito, puede derivar en sanciones administrativas por incumplimiento de las normativas de bienestar animal e identificación.

Mientras duró la verificación, los animales permanecieron bajo custodia policial, y sus dueños se encargaron de la provisión de agua y alimento. La Dirección de Desarrollo Agropecuario destacó la importancia de este tipo de intervenciones coordinadas, que fortalecen la trazabilidad, garantizan la legalidad del movimiento ganadero y disuaden prácticas irregulares en la provincia.

