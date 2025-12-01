Empleadas domésticas: con bono, aguinaldo y aumento, cuánto cobran de mínimo en diciembre

A principios de noviembre, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) logró sellar un nuevo acuerdo para los salarios de las empleadas domésticas . El aumento de 2,7% se dividió en dos: 1,4% para noviembre y 1,3% para diciembre. Además, de una cifra extra a pagarse por tres meses, y que enero quedara incorporada a los salarios, para todas las trabajadoras.

Si bien el aumento aun no fue publicado en el Boletín Oficial, el acta ya se firmó y el aumento está vigente.

Según las cuentas realizadas por este medio, el salario mínimo para las empleadas de Casas Particulares para diciembre quedaría en $ 3.136 la hora para las trabajadoras con retiro de la quinta categoría, y la más demandada, es decir, el personal de tareas generales.

De esta forma, por seis horas trabajadas por semana, sería de unos $18.816 si esa carga horaria se da entre lunes y viernes. Y el mes quedará, según los números provisorios, en $ 384.000 (para las que cumplan más de 16 horas de trabajo por semana).

Para esa misma empleada de 6 horas semanales, el mes superaría apenas los $ 75.000. y el bono a cobrar sería el que le corresponde a las que trabajan menos de 12 horas, es decir unos $ 6.000.

Para aquellas, en cambio que trabajan como vulgarmente se dice "con cama" adentro la hora será de $ 3.384, entonces. El mes subirá unos $ 5400 y quedará en casi $ 428.000. Estas empleadas entran siempre dentro del rango de más de 16 horas de trabajo semanal.

Esta actualización impacta sobre más de 1,3 millones de empleadas domésticas en todo el país.

Escala mínima por categoría para diciembre

Quinta categoría: personal para tareas generales (limpieza, plancha, mantenimiento del hogar)

Con retiro: $3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes

$3.135,99 por hora / $384.713,01 por mes Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

$3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes Sin retiro: $3.784,32 por hora / $476.755,68 por mes

Tercera categoría: caseros/as

Sin retiro: $3.383,54 por hora / $427.821,61 por mes

Segunda categoría: personal para tareas específicas (cocineros/as, jardinería, etc.)

Con retiro: $3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes

$3.582,79 por hora / $438.475,56 por mes Sin retiro: $3.926,84 por hora / $488.091,78 por mes

Primera categoría: supervisor

Con retiro: $3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes

$3.783,33 por hora / $471.956,01 por mes Sin retiro: $4.143,70 por hora / $525.712,99 por mes

Bono extra de fin de año (no remunerativo):

Para las empleadas que trabajan más de 16 horas semanales: $ 14.000

$ 14.000 Para las que trabajan entre 12 y 16 horas por semana: $ 9.000

Y para las que trabajan menos de 12 horas semanales: $ 6.000

En noviembre y diciembre, el bono se cobrará por fuera del salario, es un valor no remunerativo. En enero, pasara a ser parte del sueldo.

Extra por zona desfavorable: se mantiene un 30% adicional para quienes trabajan en provincias patagónicas (zona sur).

Los números oficiales versus los reales

Pese al aumento de los mínimos, los números oficiales están lejos aún de los reales que en la práctica parten de una diferencia de $ 3.000 o 4.000.

Aguinaldo diciembre de 2025

El cálculo del aguinaldo (SAC) de las empleadas de casas particulares es fácil: es el 50% de la mayor remuneración mensual del semestre. Si trabajó menos de 6 meses, si hay que hacer un proporcional.

Para abonar este SAC, hay tiempo hasta el 20 de diciembre.

En el caso de la misma empleada del ejemplo anterior, para calcular el aguinaldo habría que hacer la siguiente cuenta: $ 3.136 por hora × 6 horas por semana = $18.816 por semana

Como cobra por hora y trabaja fijo todas las semanas, podés pasar a mes con el promedio anual:

$18.816 × (52 semanas / 12 meses) = $18.816 × 4,333 = $81.536 por mes

El aguinaldo de diciembre (si trabajó todo el semestre julio–diciembre) es el 50% del mejor mes del semestre. Es decir: $ 81.536 / 2 = $ 40.768

Entonces, el medio aguinaldo sería $ 40.768, suponiendo que no hubo meses con más horas, extras, antigüedad o adicionales que mejoren ese “mejor sueldo”.

Los puntos clave a tener en cuenta a la hora de confeccionar el recibo de sueldo

Al momento de liquidar el sueldo correspondiente a octubre de 2025, los empleadores deben tener en cuenta los siguientes ítems, además del salario básico definido por categoría:

Adicional por Antigüedad

Se debe aplicar un adicional del 1% por cada año de antigüedad de la relación laboral. Este porcentaje se calcula sobre los salarios mínimos de la categoría correspondiente para el mes de octubre.

Adicional por Zona Desfavorable

Se aplica un recargo del 30% sobre los salarios mínimos para el personal que preste servicios en las siguientes provincias y territorios: La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Pago de aportes

Además del salario de bolsillo, los empleadores deben abonar las contribuciones y aportes patronales mediante el formulario F.102/RT. Estos importes se destinan a la cobertura de salud, los aportes jubilatorios y el seguro de riesgos de trabajo (ART).

Los montos son fijos y se calculan según las horas trabajadas por semana y la condición laboral de la empleada (activa o jubilada). No dependen de la categoría salarial —por ejemplo, supervisor o tareas generales—. El pago debe realizarse dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes.

FUENTE: Clarín