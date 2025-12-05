viernes 5 de diciembre 2025

Malas noticias

Confirmado por ANSES: estas prestaciones no recibirán el aguinaldo de diciembre 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,34%, correspondiente al dato de la inflación de octubre analizado por el INDEC.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES oficializó el calendario de diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya oficializó las fechas correspondientes a su calendario de pagos de diciembre 2025. Este, como es habitual, respetará la terminación del DNI de los beneficiarios y se activará el próximo martes 9, después del feriado del lunes 8.

La entidad entregará el Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo, para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Además, por decisión del Gobierno nacional, las prestaciones aumentarán un 2,34%, de acuerdo al dato de la inflación de octubre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Quiénes cobran el aguinaldo en ANSES

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y le corresponde a:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Beneficiarios de la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM).

Cómo se calcula el aguinaldo

El último mes de año incluirá el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este es un derecho adquirido que se entrega en dos cuotas al año (junio y diciembre) y su monto equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre correspondiente.

En este sentido, serían $170.439,80 para la mínima y $1.146.898,46 para la máxima.

Para su cobro no es necesario hacer trámites adicionales, ya que el pago se acredita de forma automática en la cuenta bancaria declarada por cada jubilado o pensionado.

Cuándo se cobra el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 22 de diciembre

Asignación Por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 1: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 2: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 3: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 4: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 7: 19 de diciembre

  • DNI terminados en 8: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de diciembre

