Piden ayuda para una niña sanjuanina que necesita una cirugía en Buenos Aires

Familiares de Sofía Pueblas, una niña sanjuanina de 11 años, lanzaron una campaña solidaria para reunir fondos destinados a una cirugía y estudios médicos que deben realizarse en la ciudad de Buenos Aires . Según informaron, la menor fue diagnosticada desde su nacimiento con hipotonía generalizada y epilepsia.

De acuerdo a lo difundido por su entorno, en la actualidad Sofía presenta dificultades para alimentarse, por lo que requiere una intervención quirúrgica y estudios complementarios que serán realizados en el Sanatorio Franchín, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo de la colecta es cubrir los gastos vinculados al traslado, la atención médica y otros costos asociados al tratamiento.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de transferencias electrónicas. El alias informado es marita.2060 (a nombre de Mara Victoria Vera). También se habilitaron cuentas de Mercado Pago a nombre de Diego Sebastián Pueblas (usuario diego.pueblas) y una cuenta de Naranja X con CBU a nombre de Vanina Beatriz Vera Álvarez. Además, se difundieron los números telefónicos 2644561937 y 2645836275 para obtener más información.