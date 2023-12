Marcelo Orrego ya es gobernador, en medio de "la más fuerte crisis de la historia argentina"

El primer mandatario provincial llegó a la Legislatura sobre las 19:50 horas y antes de ingresar saludó y agradeció a las personas que desde temprano aguardaban su llegada para acompañarlo.

image.png

Además, tuvo un pequeño contacto con la prensa, en donde se refirió al nuevo presidente de la Nación, Javier Milei. "Dijo la verdad y admiro mucho a la gente que dice la verdad. Yo también voy a decir la verdad"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1733985446940561802&partner=&hide_thread=false Marcelo Orrego llegó a la Legislatura para jurar como Gobernador pic.twitter.com/8VNveYcvmy — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 10, 2023

En la previa, el ahora ex presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni, le tomó juramento al Vicegobernador de la provincia Fabián Martín. Acto seguido, le tomó juramento a los 36 diputados provinciales electos.

La ceremonia comenzó poco después de las 17:30 horas de este domingo. Antes de su última sesión como presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Gattoni se despidió con unas emotivas palabras destinadas a su familia, amigos y trabajadores de la Legislatura.

image.png

"Muchas gracias a mis amigos que en este tiempo me han acompañado incondicionalmente, aun haciéndome el aguante en los momentos más difíciles. Gracias al gobernador Sergio Uñac, gracias por la amistad, confianza y libertad que me dio en todos estos años. Gracias a mi familia, a mi esposa, mis hijos e hijos políticos. Gracias por ser mi sostén, comprender algunas ausencias, las salidas y llegadas sin horario y les pido perdón por todas las horas de familia que les he fallado", expresó.

Marcelo Orrego tuvo un domingo más que agitado. Es que antes de su asunción estuvo presente en la jura de Javier Milei como presidente de la Nación. Es decir que el sanjuanino recorrió más de 1.100 kilómetros ida y vuelta en pocas horas.

Tras estar presente en el Congreso de la Nación, Orrego a las 14 horas regresó a San Juan en un vuelo de línea que partió a ese horario desde Aeroparque. Tras arribar a la provincia, tuvo apenas unos minutos para llegar a su casa y cambiarse para su propia asunción.