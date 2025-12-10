Un famoso dirigente reveló que había un plan para que Chiqui Tapia fuera gobernador de San Juan, ayudado por Uñac

El dirigente arbitral Guillermo Marconi lanzó una declaración explosiva que reavivó el debate sobre la influencia política de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en San Juan. Marconi, que está al frente del Sindicato de Árbitros de la República Argentina (SADRA) , aseguró que existió un proyecto concreto para que Claudio “Chiqui” Tapia fuera candidato a gobernador de San Juan en 2027, una iniciativa impulsada por sectores del peronismo tanto local como nacional.

Según detalló en una entrevista en TN de este martes, el plan original se modificó de manera significativa tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de 2022, momento que disparó la imagen pública del presidente de la AFA. Marconi explicó que, tras la victoria, “lo midieron” e incluso invirtieron “dos o tres millones en la calle para medirlo”, concluyendo finalmente que “San Juan le quedaba chico” para sus ambiciones.

image Guillermo Marconi.

Marconi también apuntó a una trama política más amplia dentro de la conducción del fútbol argentino, señalando que Tapia contó con el respaldo directo de figuras nacionales de peso. Mencionó específicamente a Sergio Massa, Alberto Fernández y el entonces gobernador Gerardo Zamora, entre otros actores, como parte de este apoyo. En este marco, el exgobernador Sergio Uñac fue incluido por Marconi como parte de ese entramado de respaldo político que conectó a San Juan con la estructura nacional de la AFA.

El dirigente arbitral sostuvo, además, que la intención de Tapia de crecer en el ámbito político sigue vigente, recordando que él “quería ser presidente de la AFA, algo que el peronismo todavía no descarta”. Las declaraciones reabren la discusión sobre el peso que tuvo la provincia de San Juan en la proyección de la actual conducción del fútbol argentino, y vuelven a colocar a Uñac y a su entorno en el centro del análisis político nacional.