La causa que salpica al Chiqui Tapia develó que tuvo 120 vehículos y muchos de altísima gama

Una denuncia presentada en la Justicia volvió a poner bajo la lupa el patrimonio presuntamente vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia , presidente de la AFA , y a su tesorero, Pablo Toviggino . En el centro de la acusación aparece Real Central SRL , una empresa integrada únicamente por una jubilada y su hijo monotributista, que llegó a registrar un total de 120 vehículos en apenas tres años, entre autos de lujo, deportivos, motos, camionetas y maquinaria pesada.

El catálogo de vehículos impresiona: Ferrari, Porsche, BMW, SUVs de alta gama, autos de colección y motocicletas , un conjunto que representa un volumen económico millonario difícil de justificar. Según dirigentes de la Coalición Cívica —Matías Yofe y Facundo Del Gaiso—, se trataría de un patrimonio incompatible con la capacidad económica declarada de la empresa y sus socios, quienes habrían actuado como presuntos testaferros de Tapia y Toviggino.

Una mansión, un helipuerto y una flota obscena

Real Central SRL —que nació en 2021 como Central Drinks con un capital inicial de solo 300 mil pesos— es además la propietaria de una imponente mansión en Villa Rosa, Pilar, equipada con helipuerto, haras y un galpón para almacenar autos. En 2024 recibió una inyección de 58 millones de pesos, cifra que tampoco se acerca al valor real del inmueble ni al de su descomunal flota vehicular.

Los datos oficiales de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor revelan que, entre mayo de 2022 y noviembre de 2025, la firma tuvo anotados 20 pickups, 55 autos, 10 SUVs, 7 motos, un cuatriciclo, 7 utilitarios y tres maquinarias pesadas, sumando un total de 120 bienes registrados en distintos momentos.

Aunque hoy mantiene 59 vehículos activos, el registro histórico muestra otros 61 dominios que pasaron por la empresa como “titulares anteriores”.

Uno de los datos más llamativos es que 35 unidades fueron inscriptas en Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino y donde preside el club Central Córdoba, lo que refuerza las sospechas sobre la conexión con dirigentes de AFA.

Un Porsche de medio millón de dólares como cierre de ciclo

El último vehículo adquirido por la firma, registrado el 26 de noviembre de 2025, fue un Porsche 911 Carrera GTS modelo 2025, valuado entre U$S 453.800 y U$S 480.000, dependiendo de la tracción. Ese automóvil ingresó apenas tres años después de que la empresa incorporara su primer vehículo, un Gol Trend 2020.

La magnitud del parque automotor fue difundida por Del Gaiso, quien detalló en redes sociales que solo en el galpón de la mansión habría “más de 50 autos y motos de colección” con un inventario que incluye 6 Porsche, 6 Audi, 6 BMW y hasta un llamativo Fiat Spazio ‘92, una “perlita” dentro de una flota valuada en cifras multimillonarias.

Los dueños: una jubilada y su hijo monotributista

Real Central SRL está integrada por Ana Lucía Conte, una jubilada que durante la pandemia recibió subsidios sociales y que ostenta el 95% de las acciones, y Luciano Pantano, su hijo, antiguo tesorero del club Almirante Brown y con vínculos estrechos en el mundo AFA, quien mantiene el 5% restante.

Para la Coalición Cívica, ambos actuarían como posibles testaferros de Tapia y Toviggino, señalados como los verdaderos beneficiarios del multimillonario patrimonio.

El caso ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar cómo una empresa de bajo capital inicial, administrada por dos personas sin capacidad económica demostrable, llegó a acumular una flota valuada en millones de dólares y una mansión de lujo digna de empresarios de alto nivel.