martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Casa de Gobierno

Orrego recibió al boxeador Ezequiel "Pac Man" Fernández, tras su histórico triunfo

Fernández se mostró agradecido por el apoyo oficial tras el encuentro y subrayó que el logro es un orgullo para todos los sanjuaninos que ahora tienen un nuevo campeón mundial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-09 at 20.21.06

El gobernador Marcelo Orrego recibió este martes en Casa de Gobierno al flamante campeón de boxeo Ezequiel "Pac Man" Fernández, a quien felicitó por su logro y alentó a seguir con su esfuerzo y vocación. El deportista, que ahora se suma a los pugilistas sanjuaninos más exitosos a nivel internacional, obtuvo el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso wélter el pasado viernes.

Lee además
el dia despues del campeon: pocas horas de sueno, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturon de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
cual es el cambio clave entre la ley de transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto
En Diputados

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

La histórica victoria se concretó en el estadio Aldo Cantoni, ante un recinto repleto, donde Fernández superó al venezolano Rodrigo Caraballo por la vía de las tarjetas, tras una intensa velada fiscalizada por la Federación Argentina de Box (FAB).

WhatsApp Image 2025-12-09 at 20.21.06 (1)

En Casa de Gobierno, el encuentro que encabezó el gobernador contó también con la participación del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia San Juan de Deportes, Pablo Aubone; y el Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara.

Por su parte, el campeón estuvo acompañado por su hermano y entrenador, Fito Fernández. También asistieron los organizadores del evento, Eduardo Luis Fernández y Ezequiel Maldonado.

Al salir de la reunión, Fernández expresó su profunda gratitud, destacando la importancia del apoyo gubernamental. "La verdad que estoy muy agradecido. Gracias a ellos se pudo hacer este evento histórico acá en San Juan, porque es la primera vez que se hace un título mundial Gold AMB en la provincia", aseguró el deportista.

El campeón de la categoría wélter en el Título AMB Gold, destacó que esta posibilidad de luchar por el título mundial surgió gracias a que en junio había peleado por el título Cono Sur. Al reflexionar sobre el significado de su triunfo, el "Pac Man" afirmó que fue "algo muy alegre para mí, contento de pelear ante mi público, y más que nada, de quedarme con el título acá en casa y que todos los sanjuaninos se vayan contentos porque tienen un nuevo campeón mundial".

Fernández insistió en que el logro obtenido no es sólo personal: "es un logro no solo mío, sino de toda la gente que me apoya". Tras culminar un duro periodo de preparación, el boxeador está enfocado en el descanso. Contó que “estuve tres meses entrenando intensamente, incluso los domingos, al punto de a veces no saber qué día era”. Una vez finalizada esta pausa, el campeón planea retomar los entrenamientos para afrontar los próximos compromisos que, según dijo, "seguro que serán más que interesantes".

Temas
Seguí leyendo

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados

El INDEC marcó una nueva caída de la industria en octubre

Javier Milei sorprendió con un particular "look" en su llegada a Noruega

Luis Caputo se empodera en la cuestión nuclear, con una nueva secretaría

Orrego volvió a hablar sobre el nuevo Código Electoral en San Juan e insistió con que sea "sencillo y económico"

Orrego, sobre denuncia que salpica al primo de Uñac: "Tenemos que estar del lado de la verdad"

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

Paso de Agua Negra: los sanjuaninos, entre el sueño del túnel y la realidad del asfalto

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Federico Ramos Nápoli dirigirá la Secretaría de Asuntos Nucleares 
Gabinete

Luis Caputo se empodera en la cuestión nuclear, con una nueva secretaría

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto
En Diputados

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital
Vandalismo

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados
Legislativa

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados