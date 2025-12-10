El Ejecutivo enviaría a Diputados el Presupuesto 2026 para que tome estado parlamentario este jueves

Los diputados de San Juan ultiman los detalles para una de las sesiones más importantes de este 2025, en la que se tratará la Ley de Transporte y la Emergencia Hídrica, dos leyes que vienen revoloteando en comisiones desde hace semanas. Pero también esta sesión es fundamental porque tomará estado parlamentario la "ley madre", es decir, el Presupuesto 2026, con el que Estado podrá trazar la hoja de ruta de los sanjuaninos para el próximo año.

Según indicaron las fuentes de Diputados, están a la espera de que el Ejecutivo envíe este miércoles el proyecto del Presupuesto 2026, con el objetivo de que este jueves tome estado parlamentario y, de esta manera, que sea tratado en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Cabe recordar que la Cámara extendió el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, por lo que solo restan 20 días para tratarlo y aprobarlo.

Respecto al proyecto en sí, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, dijo en el programa Paren las Rotativas que rondará los 3 billones de pesos. El funcionario explicó que el monto previsto implica un aumento cercano al 30% respecto de lo estipulado para 2025, aunque advirtió que esa comparación “de punta a punta” ya no es precisa en un contexto de inflación fluctuante. Por eso, sostuvo, es más útil trabajar con valores e inflaciones promedio para proyectar con mayor realismo.

También adelantó que las prioridades del presupuesto serán educación y salud, mientras que la obra pública absorberá alrededor del 16% del gasto total. Aseguró que no será un presupuesto de “ajuste” ni de “motosierra”.