miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Decimocuarta sesión

El Ejecutivo enviaría a Diputados el Presupuesto 2026 para que tome estado parlamentario este jueves

La Cámara de Diputados ultima los detalles para la decimocuarta sesión ordinaria de este 2025, en la que se tratará la Ley de Transporte y Emergencia Hídrica, pero también en la que se espera que tome estado parlamentario la ley madre que regirá para el próximo año.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-10 at 11.49.12 AM

Los diputados de San Juan ultiman los detalles para una de las sesiones más importantes de este 2025, en la que se tratará la Ley de Transporte y la Emergencia Hídrica, dos leyes que vienen revoloteando en comisiones desde hace semanas. Pero también esta sesión es fundamental porque tomará estado parlamentario la "ley madre", es decir, el Presupuesto 2026, con el que Estado podrá trazar la hoja de ruta de los sanjuaninos para el próximo año.

Lee además
Gutiérrez, en vivo en Paren las Rotativas: entre números duros, proyecciones y definiciones sobre el Presupuesto 2026. video
Entrevista exclusiva

Presupuesto, paritarias e impuestos en San Juan: el ministro Gutiérrez responde todo en Paren las Rotativas
Marcelo Orrego en su asunción en 2023. video
Balance

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Según indicaron las fuentes de Diputados, están a la espera de que el Ejecutivo envíe este miércoles el proyecto del Presupuesto 2026, con el objetivo de que este jueves tome estado parlamentario y, de esta manera, que sea tratado en la comisión de Hacienda y Presupuesto. Cabe recordar que la Cámara extendió el período de sesiones ordinarias hasta el 30 de diciembre, por lo que solo restan 20 días para tratarlo y aprobarlo.

Respecto al proyecto en sí, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Roberto Gutiérrez, dijo en el programa Paren las Rotativas que rondará los 3 billones de pesos. El funcionario explicó que el monto previsto implica un aumento cercano al 30% respecto de lo estipulado para 2025, aunque advirtió que esa comparación “de punta a punta” ya no es precisa en un contexto de inflación fluctuante. Por eso, sostuvo, es más útil trabajar con valores e inflaciones promedio para proyectar con mayor realismo.

También adelantó que las prioridades del presupuesto serán educación y salud, mientras que la obra pública absorberá alrededor del 16% del gasto total. Aseguró que no será un presupuesto de “ajuste” ni de “motosierra”.

Temas
Seguí leyendo

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Marcela Montaña ocupará la banca que dejó Jaime en la Legislatura

Un famoso dirigente reveló que había un plan para que Chiqui Tapia fuera gobernador de San Juan, ayudado por Uñac

Miércoles con tiempo inestable y neblina en San Juan

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

Orrego recibió al boxeador Ezequiel "Pac Man" Fernández, tras su histórico triunfo

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados

El INDEC marcó una nueva caída de la industria en octubre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el fiscal de estado de san juan confirmo que sera querellante si se corroboran delitos en el caso acueducto gran tulum
Grave denuncia

El Fiscal de Estado de San Juan confirmó que será querellante si se corroboran delitos en el caso Acueducto Gran Tulum

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó
Horror

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Te Puede Interesar

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full
Día histórico

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años
Juicio abreviado

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile 

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Marcelo Orrego en su asunción en 2023. video
Balance

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil