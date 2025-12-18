Chimbas: un fuerte choque entre un auto y una moto dejó dos heridos graves

Un violento siniestro de tránsito se produjo este jueves en el departamento Chimbas y terminó con dos hombres hospitalizados. El hecho tuvo lugar sobre avenida Benavidez, en el tramo previo a calle Bonduel, cuando un automóvil colisionó con una motocicleta en la que se desplazaban dos personas.

Presunta estafa Un empresario sanjuanino fue detenido por vender un contenedor en dólares y no entregarlo

De acuerdo a los primeros datos recabados en el lugar, el choque involucró a un Chevrolet Prisma que circulaba en sentido oeste-este y a una moto ocupada por dos hombres de entre 30 y 40 años, quienes resultaron seriamente lesionados tras el impacto y quedaron tendidos sobre la calzada.

El conductor del auto, un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años, también transitaba por la misma arteria cuando, por causas que aún se intentan esclarecer, se produjo la colisión. La violencia del impacto obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

Personal de salud asistió a los motociclistas en el lugar y, debido a las heridas sufridas, ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson, donde permanecen internados bajo observación para evaluar la gravedad de su estado.

En la escena trabajó personal policial, que llevó adelante las actuaciones correspondientes, ordenó la circulación vehicular y dio inicio a las pericias para determinar la mecánica del accidente y eventuales responsabilidades. El episodio vuelve a poner en foco la preocupación por los siniestros viales en zonas de alto tránsito del Gran San Juan.