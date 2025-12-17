Presupuesto 2026: El oficialismo logró la media sanción en Diputados

El oficialismo consiguió la aprobación en general del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones. A las 0.19 de este jueves se inició la votación en particular; el oficialismo en la reunión de Labor Parlamentaria propuso que fuera por capítulos, que son 12 en total. Esa propuesta generó fuerte discordia, pero había sido saldada en el inicio de la sesión a través de una votación, cosa que mereció insistentes reproches a lo largo de la jornada.

El Presupuesto diseñado por el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del PBI del 5% para 2026, una inflación anual de 10,1%, y estima un tipo de cambio a $1.423 para diciembre del año que viene.

Durante toda la sesión sobrevoló la polémica en torno al capítulo XI, donde se encontraba el artículo 75°, que deroga las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Claramente la decisión oficial de votar por capítulos tenía por objeto “blindar” ese artículo en particular.

Antes de iniciar la votación en particular, como miembro informante de LLA, Bertie Benegas Lynch comunicó la decisión de sumar al dictamen dos modificaciones. La primera de ellas refería a agregar un artículo relacionado a la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dentro del capítulo XI sobre “Otras disposiciones” a continuación del artículo 78.

De esta manera, procedió a leer la redacción del artículo 79: “Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables para atender los requerimientos que se originen en el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema de la Nación en el marco de la causa ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad cobro de pesos de la Corte Suprema de Justicia 1865/2020”.

En el capítulo XI también sumaron el artículo 80 respecto de la “modificación en las planillas de la jurisdicción 5 Poder Judicial”, y procedió a leer lo que propone: “Disponese que el jefe de Gabinete de ministros, a través de decisión administrativa, asignará dentro de la jurisdicción cinco Poder Judicial de la Nación la suma de pesos 21,347 millones correspondiente al inciso 4 de la categoría 8 ‘Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación’ a la categoría 1 actividades centrales, actividad 4 gestión del Consejo de la Magistratura con imputación al inciso 4 de dicho programa presupuestario”.

Hecha la propuesta, tomó la palabra el jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, quien planteó que “por el articulado deben ir en el capítulo II ambos artículos. No se ponen en cualquier capítulo. Sino hagan un capítulo nuevo. Tenemos que ser un poco más leales y advertimos que no se pueden tratar temas que no ha mandado el Ejecutivo”.

En el mismo sentido se manifestó Maximiliano Ferraro quien alertó que “es una extorsión la propuesta porque quiere incorporar una deuda legítima a la Ciudad de Buenos Aires que vienen reclamando hace tiempo. Es parte del chantaje y transacciones”.

También se pronunció en contra el jefe del bloque de UP, Germán Martínez, quien alertó que “se está consumando el cuadro de lo que están intentando hacer en el desarrollo de la votación en particular” y explicó que “quieren blindar el artículo 75 y por eso meten cosas en el capítulo XI. Coincido con el diputado Ritondo”.

El santafecino advirtió que “están cometiendo una perversidad agregando el financiamiento del Poder Judicial en el capítulo XI con la única finalidad de que si algún juez hoza suspender la aplicación de la votación de este capítulo se le cae la guita. Esto hay que decirlo, están convirtiendo el artículo 75 en la contradicción de todo el articulado y por eso están votando por capítulos. Están queriendo blindar el 75. Son unas chantas, pero ¿dónde están las fuentes de financiamiento de lo que están agregando?”.

Salió en defensa del oficialismo Silvana Giudici, quien la emprendió contra el kirchnerismo diciendo que “compraban votos a cambio de obras públicas y en este recinto hicieron el fraude más grande de la historia, así que cierren la boca cuando hablan de gallos y medianoches”. Y agregó: “Que se quede tranquilo Martínez, le puedo explicar que cuando uno agrega un artículo tiene que correr lo que va a agregar, que va en la sección de ‘otras disposiciones’”, y aseguró que el capítulo XI “no corre ningún riesgo y la asignación va a salir del Presupuesto Nacional”.

Con los tapones de punta salió el diputado Pablo Juliano quien chicaneó: “A ver campeón de la vida en el capítulo IX podés decir ‘De las provincias y del Gobierno de la Ciudad’ y no le haces trampa a los discapacitados. Genio de la ocurrencia, campeón de ubicar artículos a la medianoche y recontra cagarte en la gente. Lo podés poner en el Capítulo IX y evitas que (Silvana) Giudici se angustie para que no se le mueva la planilla. Ahí meten el acuerdo político, pero no a costa de las universidades y de las personas con discapacidad. Atorrantes”.

Qué dice el polémico capítulo XI

El capítulo XI, uno de los más polémicos, incluye una incorporación al texto que La Libertad Avanza formalizó esta semana: el artículo 75 propone la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votadas este año por el Congreso, vetadas posteriormente por el presidente Javier Milei e insistidas por ambas cámaras por dos tercios de los votos.

En el artículo siguiente, el oficialismo sumó que "los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS, en forma conjunta, a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad".

"Para los casos en que dicha determinación no se efectúe dentro del período estipulado, los valores de los aranceles serán establecidos por el Ministerio de Salud tomando como referencia el Índice de precios al Consumidor (IPC)", añade el texto, que busca apaciguar la propuesta de derogación de una ley sobre la que el Poder Ejecutivo acaba de sufrir un fallo judicial adverso.

En cuanto al presupuesto universitario fija una partida en $4,785 billones.

Por el contrario, los dictámenes alternativos de la oposición, tanto de Unión por la Patria como del interbloque Unidos, proponían incorporar estas dos leyes y la de Emergencia Pediátrica como parte del Presupuesto.

En tanto, el artículo 70 establece la derogación del carácter móvil de las asignaciones familiares, entre ellas la Asignación Universal por Hijo, de manera que los montos no queden atados a la movilidad previsional, sino que serán a discreción del Ejecutivo.

En cuanto a la Ley de Zonas Frías se elimina la ampliación de localidad y provincias votada en 2021, retrotrayendo el beneficio de los subsidios en las tarifas de gas únicamente para la Patagonia, Malargüe y la Puna. Es el artículo 69.

Otro artículo que genera polémica en el dictamen de LLA es el 30: prevé la derogación de artículos de distintas leyes relacionadas a financiamiento en educación, ciencia y defensa.

En el dictamen, de 83 artículos, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovable y se incorpora un artículo que exime del pago de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono a las importaciones de gasoil y diesel oil, así como a su comercialización en el mercado interno durante 2026.

En una de las modificaciones sumadas a último momento, con el objetivo de garantizar el apoyo Pro, se incorporó la facultad al jefe de Gabinete para “efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten indispensables” para que Nación cumpla con el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la coparticipación adeudada por la quita de fondos al distrito durante la gestión de Alberto Fernández.

La palabra en el recinto

En la presentación del despacho de mayoría, Alberto "Bertie" Benegas Lynch -en su rol de presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda- señaló que la gestión de Javier Milei todavía no tuvo ley de Presupuesto aprobada y valoró que “el Gobierno nacional en tres oportunidades está sugiriendo bajar el gasto" mientras desde el Parlamento “le pedimos que rompa el equilibrio fiscal, la deuda y más impuestos”.

Luego, agregó que "es un principio moral no gastar más de lo que se tiene” y destacó que el Gobierno “independientemente de que no tenía presupuesto lo manejó junto al equilibrio fiscal”.

Para el dictamen de minoría, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz de Unión por la Patria expresó: “Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado PyME-industrial”. También, reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Dialoguista del Gobierno nacional a través del gobernador salteño Gustavo Sáenz, la diputada Yolanda Vega manifestó que “el Presupuesto se apoya en principios de superávit fiscal, financiero y desinflación". La legisladora de Innovación Federal consideró que "es una herramienta necesaria que nos brindará como país mayor seguridad institucional y jurídica para el crecimiento económico”.

Desde el Frente de Izquierda, la diputada Myriam Bregman fustigó al oficialista Lisandro Almirón, quien protagonizó un hecho insólito en su intervención: “Es terrible que la tomada de pelo sea tal que ni siquiera sepan de qué hablan”. Además, criticó a los opositores de bloques provinciales que “discursean” pero dan quórum. “¿Cómo puede ser que cuando llega la hora de votar se escondan como ratas en una cañería?”, se quejó respecto a la moción que prevaleció para votar el Presupuesto en capítulos.

image

La porteña consideró que este es “un presupuesto del FMI” y “lo que se discute en este presupuesto es lo poquito que queda después que se cobre el FMI, después que se cobre (Scott) Bessent”. Sobre la ley, advirtió que “el ajuste para las mujeres en el conjunto de los programas es de un 89%. Es ajuste con batalla cultural, porque atacan específicamente la educación sexual integral”. Mientras que “en educación y cultura la caída es de un 47,7%. Es una brutalidad”, enfatizó.

Por el bloque radical, el mendocino Lisandro Nieri lanzó una sugestiva crítica: “Es increíble destacar la normalidad”. “Venimos de una Argentina con crecimiento del gasto y constante presión sobre el sector privado”, cargó, y comparó esta iniciativa con lo que ocurre en su provincia para “dar calidad en los servicios públicos como educación, seguridad y justicia”.

En otro tramo, el diputado cornejista añadió: “Creo que hay un pendiente, que es recuperar el crédito y la remonetización de la economía; por eso nuestro bloque va a acompañar el proyecto de Inocencia Fiscal, que simplifica y corrige los montos”.

En el espacio de oradores individuales, el libertario Lisandro Almirón destacó una lista con obras destinadas a la provincia de Corrientes. Lo que no se dio cuenta es que estaba leyendo el dictamen de minoría de Unión por la Patria. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, había señalado el legislador oficialista antes de que Germán Martínez le aclarara qué era lo que estaba leyendo.

Integrante del interbloque Unidos, Miguel Pichetto cuestionó el anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto al cambio en el sistema de bandas. “Se habla de un dólar de 1.700 a 1.900 pesos”, señaló en relación a la meta del Gobierno nacional de fijarlo en $1.423 a diciembre de 2026.

image

“Ha habido cambios que son importantes que tienen que ver con una política devastadora con la industria, el trabajo y la destrucción de empleo”, aseveró el legislador de Encuentro Federal. Luego, insistió con el ingreso de productos de China y apuntó contra el Poder Ejecutivo: “La política del Gobierno es más pro-China que pro-americana”. “Tratemos de mejorar la vida de nuestros trabajadores que están a niveles de pobreza”, pidió.

Definidamente opositor, el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica consideró al dictamen del Presupuesto 2026 de ser “ilusorio y ficticio”. En el recinto, también sostuvo que “arranca el año con el doble de la inflación de la prevista y subestima la suba de precios que todavía están sufriendo los argentinos”.

Sin tapujos, reiteró que se trata de “un claro cachivache jurídico”, y explicó: “Quedó confirmado al incorporar por la ventana un artículo que es totalmente ilegal porque viola la ley de administración financiera, pero también confirmaron que este presupuesto no es meramente un ejercicio de austeridad fiscal, sino que el oficialismo tiene la clara decisión política de desprenderse y abandonar los oficios de enseñar, de curar y cuidar que sostienen el lazo social en la Argentina”.

Por el bloque de Provincias Unidas se expresó Pablo Juliano quien denunció el reparto de ATN a Jalil y Jaldo para aprobar el Presupuesto: “En este segundo tiempo del gobierno se puso a jugar a la casta más rancia".

Así, denunció: “Hablo de los ATN. El último mes repartieron 66 mil millones de pesos. Se la dieron a los que mandaron al arco como Osvaldo Jaldo (Tucumán) que recibió 20 mil millones de pesos para aprobar el Presupuesto. Pero le pegan en la mano a los que tienen las cuentas ordenadas, a esas provincias productivas las extorsionan. Lo ponen a jugar a Jalil que aportó votos en las elecciones a Unión por la Patria. Le están dando 10.500 millones por mes".

"Se puede ser sensible, aprobar recursos para las leyes que votamos como la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento para las Universidades y cuidar el equilibrio fiscal, como estipula nuestro dictamen. En la sensibilidad no engendramos populismo sino un mensaje de futuro. Me parece que no hay futuro para un gobierno que amedrenta y aprieta. Esa receta ya se probó", cerró.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana (UP) consideró que el Presupuesto 2026 “es de ajuste y deja fuera a la mayoría de la población, a la mayoría del empresariado argentino y solo beneficia a unas pocas grandes empresas y honra (o deshonra) los compromisos internacionales y la deuda que ha asumido”.

image

Para Taiana el proyecto busca “desactivar, desmantelar, hacer todavía más frágil y débil el desarrollo educativo, científico y tecnológico argentino” porque “ataca primero a disminuir inversiones de educación general, después disminuir la educación técnica, quitar los objetivos, achicar el sistema científico tecnológico, paralizar los distintos organismos, el INTI, el INTA, la CONEA, el INVAP, la CONAE, busca que todo el sistema de conocimiento en la Argentina se paralice porque no piensan que sea necesario, piensan que una Argentina basada en la explotación primaria y básicamente de inversión extranjera, no necesita ni industria, ni desarrollo científico tecnológico”.

El diputado de UP señaló que las cifras del presupuesto son “inverosímiles” y que “el 10% de inflación es falso”. Así, advirtió que “ese presupuesto es incumplible y solo se va a cumplir a través del endeudamiento. Este presupuesto lo que supone es más endeudamiento en un gobierno que ha endeudado todo lo que ha podido. Endeudó con el Fondo Monetario, endeudó con el Tesoro de Estados Unidos, tomó créditos en donde pudo en los organismos multilaterales y no puede volver a los mercados porque todavía el riesgo país es muy alto”.

“En el artículo 75 llaman a derogarse las leyes 27.793 y 27.795. Ni siquiera dicen de qué se trata. A ver si pasaban desapercibidas porque son las leyes que ustedes mismos, junto con nosotros, votaron. Votaron hace muy poco y que ante el veto presidencial votaron la mayoría y eso es una ilegalidad. No se puede en un presupuesto anual derogar dos leyes permanentes”, criticó.

Por la izquierda, el diputado Nicolás del Caño denunció que en diciembre varias provincias han recibido los ATN y criticó a los gobernadores por “ser los más oficialistas de todos” como Tucumán, Misiones, Catamarca, Chaco. “Consiguen aprobar el Presupuesto por estos aportes discrecionales”, apuntó.

Además, advirtió que “se quieren derogar las leyes que acá fueron aprobadas como Emergencia en Discapacidad, Universidades, jubilaciones. Es un presupuesto hecho a la medida del pacto con el FMI”.

A su turno, el diputado de Provincias Unidas Martín Lousteau, sostuvo que el Presupuesto “son proyecciones del Gobierno respecto de lo que va a suceder con la economía, a partir de eso cuánto va a recaudar y cómo lo va a gastar”. Al respecto, el economista analizó que “para cumplir la proyección de inflación del 2025 hace falta que en noviembre y diciembre sean deflacionarios, por ende, la proyección no se cumple. El valor del dólar será $1423, hoy el Banco Nación lo vende en $1475 y, además, cambiaron el tipo de bandas con esto vamos a tener desplazamiento cambiario y más dificultades de cumplir con las metas inflacionarias”.

image

Lousteau planteó que las consultoras que relevan el Banco Central pronostican una inflación “sin el cambio de las bandas el doble que tiene el Presupuesto y lo mismo pasa con el supuesto superávit. No se entiende qué estamos discutiendo”. Respecto del crecimiento, indicó: “La caída del PBI en el 2024 fue 3,6%. En el 2025 este Presupuesto tiene un crecimiento del 5,4%, no se va a llegar a eso con suerte trepará al 4,3%. Para que suceda hace falta que el último trimestre crezca 4,3%, es decir tiene que crecer ocho veces más para alcanzar el presupuesto de este año”.

“Cuando al crecimiento de este año que es del 4 y medio se le resta el arrastre estadístico, el crecimiento real es del 3% y es importante porque el arrastre para el año que viene es cero. El presupuesto plantea que para el año que viene vamos a crecer en promedio 5% eso sería el 7,4%”, detalló el economista.

Así, precisó que la industria contra noviembre del 2023 está 5% abajo, la construcción 20% abajo, el consumo en autoservicios 35% menos, metalúrgica 13% abajo, ventas minoristas 32% abajo, recaudación de IVA, créditos y débitos 7% abajo. “Esto está pasando ahora mientras el Gobierno dice que el año que viene vamos a crecer de punta a punta al 7,4%”, comparó y agregó que “perdimos 19 mil empleadores en menos de dos años; se perdieron 240 mil empleos, 154 mil del privado, 58 mil público y 30 mil empleos de casas particulares, solo la mitad se recuperó por monotributo, hay una pérdida neta de trabajo registrado de 121 mil trabajadores en dos años”.

Lousteau explicó: “Cuando haces caer la demanda porque cae el poder adquisitivo y al mismo tiempo esa demanda menor es abastecida con atraso cambiario y la suba de importaciones hay menos producción”. “Este plan lo único que hace es configurar dos argentinas no solo es por la ventaja comparativa para producir, sino por la decisión del Gobierno de elegir ganadores todo el tiempo como con el RIGI con las rebajas impositivas”, cuestionó.

Por último, manifestó que “de forma ilegal ahora contraria a la Ley de Administración Financiera quieren derogar en el artículo 75 las leyes que este Congreso aprobó por dos tercios”, y planteó: “Hay una pugna entre la libertad y la igualdad, no queremos libertad para algunos ni mediocridad para algunos, se zanja con fraternidad, que esté incluido en la misma comunidad y este presupuesto no tiene eso y por eso no lo vamos a acompañar y estamos en contra del artículo 75”.

Debutó en el recinto como orador Fernando De Andreis, quien agradeció en primer lugar que el Pro le diera la oportunidad de cerrar el debate por esa bancada y anunció que “nuestro bloque va a acompañar esta ley más allá de que no es el presupuesto que nosotros hubiéramos hecho”.

En su discurso, expresó su opinión de que “hay que acelerar al máximo los procesos de privatización de todas las empresas estatales que producen pérdidas; y en ese sentido bastante lento venimos”. Con todo, felicitó al Gobierno por “el equilibrio fiscal”.

En otro pasaje, se refirió al entendimiento con el Gobierno sobre cumplir lo dispuesto por la Justicia respecto de la coparticipación con la Ciudad y celebró que “se haya alcanzado un acuerdo y que se haya incluido un artículo en ese sentido”. Porque si no se cumple con lo que dice la justicia, agregó, “la seguridad jurídica se derrumba y otra vez vamos a ser un país imprevisible”.

A su turno, el diputado Máximo Kirchner (UP) también criticó el artículo 75 y pidió a los diputados que aprobaron las leyes “las vuelvan a acompañar”. Además, advirtió que el Presupuesto busca “afectar el piso del 6% del presupuesto para invertir en la educación pública sancionada en 2006. Afecta a las escuelas técnicas que son grandes proveedores de la industria. ¿Qué país se quiere con esto?”.

También cuestionó la eliminación de la ampliación de la zona fría, elimina la emergencia en Discapacidad por lo que preguntó: “¿Realmente hace al número del presupuesto y del equilibrio fiscal la eliminación de esta norma? Se busca un falso equilibrio fiscal atacando a la educación, la prestación de servicios públicos y a las familias que tienen un integrante con discapacidad, ¿para qué? Para pagarle al FMI”.

A su turno, el libertario Alvaro Martínez dijo que se estaba discutiendo “dos modelos de país: el del déficit, el que fracasó, el de la inflación, el de la pobreza, el de la creación de impuestos desmedidos; y el otro modelo, el que empezó en diciembre de 2023, el de decirle la verdad a los argentinos”. Cargó contra el kirchnerismo diciendo que “cada presupuesto que presentaron era una vergüenza”, y afirmó que en cambio este presupuesto plantea “por tercer año consecutivo este presupuesto planea el equilibrio fiscal real y un superávit financiero sin emisión real y sin usar al BCRA como una imprenta para tapar los agujeros de la política”.