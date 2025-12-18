Presupuesto 2026: Sin derogación de financiamiento educativo y emergencia en discapacidad, Milei podría vetar su propio proyecto

Tras sufrir la derrota en la Cámara de Diputados, que otorgó media sanción al Presupuesto 2026 pero sin la derogación de leyes claves para el proyecto de ajuste del Poder Ejecutivo, comenzó a circular la hipótesis de un veto presidencial al Presupuesto. El rechazo en la votación en particular, considerado una catástrofe por los libertarios, se centró en la imposibilidad de eliminar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario.

En Diputados El Gobierno logró la media sanción del Presupuesto, pero no pudo derogar las normas de discapacidad ni universidades

La votación negativa para el Gobierno ocurrió durante la madrugada, cuando el Capítulo XI del proyecto oficial, que contenía las derogaciones buscadas, fue rechazado con 123 votos negativos (frente a 117 afirmativos). Este capítulo incluía el polémico artículo 75, a través del cual el Gobierno pretendía borrar importantes normas legales y, con ello, recortar parte del financiamiento en áreas vitales como la salud y la educación.

La Razón Detrás de la Amenaza de Veto

La derrota legislativa tiene implicaciones financieras directas para el programa económico oficial. Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que la media sanción, al haber sido "amputada en una de sus partes fundamentales", resulta inútil para la sanción definitiva. La eliminación del Capítulo XI obligaría al Presidente a administrar un presupuesto que, según el análisis de la Casa Rosada, "vulnera el déficit cero" que se buscaba construir con este proyecto.

Dentro de La Libertad Avanza (LLA), se considera que el Presupuesto tal como salió de Diputados —manteniendo vigentes la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario— rompería el superávit fiscal. Una fuente inobjetable del Ejecutivo afirmó que la situación es "inaceptable" para el Gobierno, ya que se le estaría forzando a trabajar sin superávit primario.

Periodistas con acceso a fuentes presidenciales arriesgan que "una alternativa que parece imponerse por estas horas es la de vetar el propio presupuesto".

Maniobra fallida y derrota

Las leyes sobre Discapacidad y Financiamiento Universitario están actualmente vigentes, ya que fueron votadas por el Congreso, luego vetadas por Javier Milei, y finalmente vueltas a confirmar tanto por Diputados como por Senadores. El Gobierno, no obstante, se niega sistemáticamente a cumplir con ellas.

Apenas 48 horas antes del tratamiento en Diputados, el oficialismo intentó incorporar la derogación de estas normas de manera sorpresiva, incluyendo el artículo 75 en el Capítulo XI. Esta maniobra fue vista por la oposición, incluyendo bloques aliados, como una jugada para juntar voluntades por otros artículos (como los fondos para CABA incorporados al mismo capítulo) y lograr el rechazo de las leyes sociales. La estrategia libertaria finalmente fracasó.