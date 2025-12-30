martes 30 de diciembre 2025

Paso internacional

Agua Negra registró más de 9.000 personas y 2.700 vehículos en el primer tramo de la temporada

Más de 9 mil personas y 2.700 vehículos cruzaron el Paso Internacional de Agua Negra entre fines de noviembre y diciembre, con un marcado predominio de los egresos hacia Chile en el inicio de la temporada 2025-2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Paso Internacional de Agua Negra inició la temporada 2025-2026 con un movimiento significativo de tránsito, que en su primer recorte dejó cifras contundentes. Entre el 26 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025, se contabilizaron 9.134 personas y 2.752 vehículos circulando por el corredor que une San Juan con Chile.

Los datos reflejan un marcado predominio de los egresos sobre los ingresos durante el período analizado. En cuanto al tránsito vehicular, se registraron 887 ingresos frente a 1.865 egresos, mientras que en el movimiento de personas se consignaron 2.315 ingresos y 6.819 egresos, lo que evidencia una fuerte tendencia de salida hacia el país vecino en el arranque de la temporada estival.

El informe fue elaborado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, y se basa en el movimiento acumulado del paso internacional. El reporte permite trazar una primera lectura del comportamiento del flujo en Agua Negra, que comenzó la temporada con una circulación sostenida y números que anticipan un verano con alta demanda en el cruce cordillerano.

