Paso de Agua Negra: cómo está este 24 de diciembre y consejos para viajar a Chile

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que en la jornada de este miércoles 24 de diciembre, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.
Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.
Teléfonos de utilidad
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Lunes a viernes de 9 a 18 horas
TEL: 0800-222-6272
0800-333-0073
Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales
TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso
TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.
Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]
Horario de Atención de 09 a 17hs.
Gendarmería Nacional Argentina
- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002
- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]
Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón
Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107
Para llamar desde Argentina a Chile:
A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.