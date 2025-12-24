miércoles 24 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Viajeros navideños

Paso de Agua Negra: cómo está este 24 de diciembre y consejos para viajar a Chile

El Ministerio de Gobierno de San Juan informó los detalles acerca del estado del paso fronterizo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paso de Agua Negra.

Paso de Agua Negra.

El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que en la jornada de este miércoles 24 de diciembre, el Paso Internacional por Agua Negra, Ruta Nacional 150, se encuentra Habilitado para circular de 07:00 a 17:00 hs.

Lee además
en chile confirmaron que los camiones no podran transitar por el paso de agua negra durante esta temporada
Impacto

En Chile confirmaron que los camiones no podrán transitar por el paso de Agua Negra durante esta temporada
como las billeteras digitales estan mejorando las experiencias de juego fluidas
Alternativa

Cómo las billeteras digitales están mejorando las experiencias de juego fluidas

Se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas y el firme respeto a los límites de velocidad, así como precaución durante el camino debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra en el lugar realizando tareas de mantenimiento de la ruta.

Teléfonos de utilidad

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Lunes a viernes de 9 a 18 horas

TEL: 0800-222-6272

0800-333-0073

Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL:(+54) (264) 4307246 - 4307251 - 4307208 Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: ( +56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) (9) 93238104 (Solo casos de emergencia.

Dirección: Blanco 625 5º piso, oficina 53, V Región (casilla de correo No.1660). Email: [email protected]

Horario de Atención de 09 a 17hs.

Gendarmería Nacional Argentina

- Guardia de prevención GNA - Sección Las Flores TEL: (+54) (2647) 497002

- Guardia de prevención GNA - Escuadrón 25 Jáchal TEL: (+54) (2647) 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) (264) 4213534 - 4212966 - 4212532 Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública - Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/nº, Rodeo - Iglesia - San Juan - Emergencia 107

Para llamar desde Argentina a Chile:

A un teléfono fijo deberá marcar (+56)+cód. de zona + número de teléfono (el código de zona de La Serena - Coquimbo es 51). Para el caso de llamar a celular deberá (+56)(9) + número de celular.

Temas
Seguí leyendo

Lorwest by Lorenzo presentó en San Juan la nueva RAM Dakota: potencia que combina con tecnología y seguridad a bordo

La boda íntima que vuelve a reunir a los Messi: María Sol da el sí y Lionel será testigo

Agustín Monzón blanqueó su amor con Julieta Rossi la ex de Fernando Báez Sosa

Alertan por caída de granizo y ráfagas de hasta 70 km/h para varios departamentos de San Juan

¿Adiós al sol por un rato? Así estará el clima este lunes en San Juan

Rige alerta por Viento Zonda para este sábado: en qué departamentos

Un fuerte temblor despertó a sanjuaninos durante la madrugada

Sábado con calor y sol en San Juan para encarar el fin de semana

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos
Por las cámaras

Revuelo en la Peatonal por supuestas mecheras que habrían estado robando con un bebé en brazos

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales
Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por retención indebida de vehículos municipales

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026 video
Lo que se viene

El esperado Museo de los dinosaurios en San Juan abrirá sus puertas a mediados de 2026

Este viernes, la Estación Espacial Internacional cruzará el cielo sanjuanino con un brillo comparable al de Venus y pasará por encima de la ciudad Capital. Podrá observarse a simple vista durante seis minutos.  
Particular espectáculo

Una estación espacial pasará justo por encima de la Capital sanjuanina y se podrá ver cómo cruza el cielo

Leonardo Pérez, el condenado.
Juicio abreviado

Condenan a prisión efectiva a un mecánico de Chimbas que vendió el auto de un cliente

Te Puede Interesar

Un 2025 con más casamientos y menos nacimientos en San Juan, según los datos del Registro Civil local.
Balance

Las familias sanjuaninas, cada vez más chicas: en 2025 crecieron los matrimonios, pero siguen cayendo los nacimientos

Por Daiana Kaziura
Tengo recuerdos hermosos: Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo
Video

"Tengo recuerdos hermosos": Di María rememoró su paso por el Mundialito de Trinidad e invitó a los sanjuaninos a ser parte del torneo

Este es Franco Emanuel Ruíz, el exconvicto ahora detenido por una presunta violación.
Horror en Chimbas

Una chica con adicciones denunció que fue atada y violada por un exconvicto en una casa

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar
Análisis

Show must go on: lo que la política sanjuanina no quiere escuchar

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas
En San Juan

Buscan a una adolescente de 15 años que se ausentó de su hogar en Chimbas