Desde Jáchal, trasladaron al Hospital Rawson a un recién nacido en helicóptero

Un operativo sanitario de urgencia se desplegó durante la mañana de este martes para trasladar en helicóptero a un recién nacido desde Jáchal hasta el Hospital Rawson , en la Capital sanjuanina.

Según se informó, el bebé había nacido en el Hospital San Roque y presentaba complicaciones respiratorias que requerían una atención de mayor complejidad, imposible de garantizar en el centro de salud del norte provincial. Ante este cuadro, las autoridades médicas resolvieron activar el protocolo de derivación aérea.

El traslado se realizó desde el Aeroclub Frontera Jáchal hacia la Capital. En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 21ª y personal de Bomberos de la Policía de San Juan, quienes colaboraron para asegurar el rápido traslado terrestre del paciente en ambulancia y agilizar el recorrido.

Hasta el momento no se brindaron precisiones sobre el estado de salud del recién nacido. Se espera que, una vez completados los estudios correspondientes en el Hospital Rawson, los profesionales determinen el tratamiento más adecuado.