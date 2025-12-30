Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la búsqueda y posterior rescate de un grupo de chicos que quedaron varados sobre los cerros, en la cercanía del Dique de Ullum y en medio de la lluvia que cayó este lunes por la noche, trascendieron detalles sobre la compleja tarea realizada por Bomberos de la Policía de San Juan y personal del Grupo GERAS. El equipo trabajó en medio de la intensas precipitaciones, sobre un terreno resbaladizo y con cuerda para que el caso se resolviera del mejor modo posible.

Según relató la subjefa de la Policía, Cintia Álamo, el grupo de 27 niños de entre 8 y 14 años, junto a cinco profesores de una escuela de natación, quedó varado cerca de Las Coloraditas, en la zona de La Ventana, entre el perilago de Ullum y la sierra, donde fue sorprendido la lluvia intensa que dificultaba su descenso.

El incidente comenzó alrededor de las 22:20, indicó la funcionaria en diálogo con Canal 13 San Juan, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de los menores en el lugar. De inmediato se realizó el operativo de rescate, llevado adelante por Bomberos de la Policía de San Juan y el Grupo GERAS.

El rescate no fue sencillo. El personal tuvo que sortear el barro y la pendiente resbaladiza para llegar hasta el lugar donde estaban los menores. Una vez allí, se utilizó equipamiento especializado y cuerdas para descender de manera segura a cada uno de los integrantes del grupo que fue auxiliado. Muchos de los niños estaban mojados y con frío, por lo que se les brindó abrigo y contención durante todo el operativo.

Finalmente, a las 0:30, todos los menores y sus profesores fueron trasladados a la zona de El Castillito, donde ya los esperaban sus familiares. Afortunadamente, no se registraron heridos, y el rescate fue calificado como exitoso gracias a la coordinación entre los equipos de emergencia.