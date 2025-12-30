martes 30 de diciembre 2025

Susto en la noche

Lluvia copiosa, terreno resbaladizo y cuerdas: el complejo operativo para rescatar a los niños del cerro

El contingente integrado por 27 chicos de entre 8 y 14 años y 5 profesores fue sorprendido por las precipitaciones en la altura, cerca del Dique de Ullum.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.

Muchos chicos estaban mojados, tenían frío, así que se le dio abrigo y contención hasta bajarlos con seguridad hasta la zona de El Castillito, donde los esperaban sus familiares.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la búsqueda y posterior rescate de un grupo de chicos que quedaron varados sobre los cerros, en la cercanía del Dique de Ullum y en medio de la lluvia que cayó este lunes por la noche, trascendieron detalles sobre la compleja tarea realizada por Bomberos de la Policía de San Juan y personal del Grupo GERAS. El equipo trabajó en medio de la intensas precipitaciones, sobre un terreno resbaladizo y con cuerda para que el caso se resolviera del mejor modo posible.

Según relató la subjefa de la Policía, Cintia Álamo, el grupo de 27 niños de entre 8 y 14 años, junto a cinco profesores de una escuela de natación, quedó varado cerca de Las Coloraditas, en la zona de La Ventana, entre el perilago de Ullum y la sierra, donde fue sorprendido la lluvia intensa que dificultaba su descenso.

image

El incidente comenzó alrededor de las 22:20, indicó la funcionaria en diálogo con Canal 13 San Juan, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre la presencia de los menores en el lugar. De inmediato se realizó el operativo de rescate, llevado adelante por Bomberos de la Policía de San Juan y el Grupo GERAS.

image

El rescate no fue sencillo. El personal tuvo que sortear el barro y la pendiente resbaladiza para llegar hasta el lugar donde estaban los menores. Una vez allí, se utilizó equipamiento especializado y cuerdas para descender de manera segura a cada uno de los integrantes del grupo que fue auxiliado. Muchos de los niños estaban mojados y con frío, por lo que se les brindó abrigo y contención durante todo el operativo.

Finalmente, a las 0:30, todos los menores y sus profesores fueron trasladados a la zona de El Castillito, donde ya los esperaban sus familiares. Afortunadamente, no se registraron heridos, y el rescate fue calificado como exitoso gracias a la coordinación entre los equipos de emergencia.

