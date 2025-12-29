lunes 29 de diciembre 2025

Dato clave

Los nuevos valores actualizados de la RTO que deben pagar los sanjuaninos antes de salir a la ruta

Con más circulación por la temporada estival, la Revisión Técnica Obligatoria se vuelve imprescindible. Conocé los costos actualizados según el tipo de vehículo y las multas por no cumplir.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con el inicio del verano y el aumento del movimiento turístico, las rutas sanjuaninas comienzan a registrar un mayor caudal de vehículos. La Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vuelve a ocupar un lugar central para quienes planean viajar dentro o fuera de la provincia. Desde Tecnitrans San Juan SRL dieron a conocer las tarifas vigentes para 2025 y remarcaron la necesidad de realizar el trámite con tiempo.

Estos son los valores actualizados:

  • En el caso de la certificación nacional, los autos particulares deben abonar $30.000.
  • Para camionetas y utilitarios como pick up y vehículos tipo Trafic o Doblon el valor asciende a $37.000.
  • Las casas rodantes, muy utilizadas en esta época del año, tienen un costo de revisión de $45.000.
  • En cuanto al transporte pesado, los montos son significativamente más altos: los ómnibus alcanzan los $235.000, los camiones y tractores $215.000 y los acoplados o semirremolques $205.000.

Por otro lado, la certificación provincial, obligatoria para servicios como taxis, remises y transporte de pasajeros. Establece un valor de $25.000 para taxis y remises. El transporte escolar y de pasajeros urbano o turístico debe pagar $45.000, mientras que los vehículos de carga, incluidos camiones, acoplados y pick up, abonan $53.000. El pago puede realizarse en efectivo, con tarjetas Visa o MasterCard, o mediante transferencia bancaria.

Desde los organismos de control adelantaron que durante el verano se reforzarán los operativos en rutas y accesos a la provincia, especialmente en zonas turísticas. Circular sin la RTO al día puede derivar en fuertes sanciones económicas, con multas que pueden llegar hasta los $381.750.

Especialistas en seguridad vial aconsejan no dejar el trámite para último momento, sobre todo en el caso de vehículos grandes o casas rodantes. Contar con la RTO vigente no solo es un requisito legal, sino también una medida clave para viajar con mayor seguridad y evitar inconvenientes durante las vacaciones.

