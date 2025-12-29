martes 30 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Sorpresa

Postales del lunes lluvioso en San Juan

Calles anegadas, charcos, familias bajo la misma y reflejos sorprendentes: la lluvia dejó imágenes que sorprendieron a los sanjuaninos este lunes por la noche

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.54 (1)

San Juan se lució este lunes con lluvia que no pasó desapercibida. Las calles se llenaron de charcos, los automovilistas avanzaron con cuidado y los peatones esquivaron el agua que se acumuló en distintos barrios.

Lee además
Lluvias en San Juan
SMN

Penúltimo día del año con lluvias y chaparrones en San Juan
continua el alerta por granizo y rafagas de hasta 70 km/h en san juan
Pronóstico

Continúa el alerta por granizo y ráfagas de hasta 70 km/h en San Juan

Los parques y plazas mostraron su lado más verde, beneficiados por las gotas que llegaron justo para aliviar la sequía de los últimos meses.

WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.56
WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.54 (1)
WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.53
WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.55
WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.54
WhatsApp Image 2025-12-29 at 22.37.55 (1)

Mientras algunos vecinos circulaban en el tránsito, otros iban caminando normal o esperando algun bus otros aprovecharon para registrar imágenes que transformaron la rutina en postales urbanas únicas.

San Juan se mostró hoy diferente, bajo un manto de agua que dejó recuerdos que quedarán en fotos y en la memoria de quienes vivieron este lunes lluvioso.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron al hombre de 71 años que tenía una licencia falsa en un contol vehicular en San Juan

Confirman la fecha del primer show como solista de la Pepa Brizuela en San Juan

San Juan arrancó la lucha contra el picudo algodonero

Empleadores ¿y también "empleados"?: el otro fenómeno del que habló el comercio de San Juan durante 2025

Hablaron sobre el impactante hallazgo de un tesoro de oro y plata en San Juan: ¿realidad o inocencia?

Darío Barassi y una postal única en su paso por la provincia: "Noche sanjuanina"

El comercio y una (casi) feliz Navidad: en San Juan afirman que las ventas crecieron y diciembre cerraría con números positivos

Domingo de mucho calor, nubes y ¿tormentas?: así estará el tiempo en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los nuevos valores actualizados de la rto que deben pagar los sanjuaninos antes de salir a la ruta
Dato clave

Los nuevos valores actualizados de la RTO que deben pagar los sanjuaninos antes de salir a la ruta

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas
Trágico final

Murió el motociclista que chocó y fue abandonado en Chimbas

El conductor Marcelo Jaimes, en la audiencia de este lunes.
Audiencia

Choque y abandono en Chimbas: Fiscalía sostiene que el conductor giró sin guiñe y circulaba por el medio de la calzada

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave
Inseguridad

Intentaron robarle la camioneta a un sanjuanino en La Serena y el plan falló por una maniobra clave

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes
Resolución

Condena para el joven que le secuestraron armas en Rawson: posaba con ellas y las publicaba en redes

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

Te Puede Interesar

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse
Jamás contado

El lobby político y minero para que la Ley de Glaciares esté cerca de aprobarse

Por Natalia Caballero
Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito
Operativo

Rescataron con éxito a 27 niños y cinco adultos que estaban perdidos en El Castillito

Lluvias en San Juan
SMN

Penúltimo día del año con lluvias y chaparrones en San Juan

Imagen ilustrativa
Robo callejero

Un automovilista sufrió un asalto tipo "piraña" en un semáforo de Pocito

El Concejo Deliberante de Caucete pateó el tratamiento del Presupuesto para el año próximo
Fin de año legislativo

El Concejo Deliberante de Caucete pateó el tratamiento del Presupuesto para el año próximo