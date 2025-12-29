Postales del lunes lluvioso en San Juan

San Juan se lució este lunes con lluvia que no pasó desapercibida. Las calles se llenaron de charcos, los automovilistas avanzaron con cuidado y los peatones esquivaron el agua que se acumuló en distintos barrios.

Los parques y plazas mostraron su lado más verde, beneficiados por las gotas que llegaron justo para aliviar la sequía de los últimos meses.

Mientras algunos vecinos circulaban en el tránsito, otros iban caminando normal o esperando algun bus otros aprovecharon para registrar imágenes que transformaron la rutina en postales urbanas únicas.

San Juan se mostró hoy diferente, bajo un manto de agua que dejó recuerdos que quedarán en fotos y en la memoria de quienes vivieron este lunes lluvioso.