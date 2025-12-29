Vecinos de Campo Afuera en alerta por la presencia continúa de alacranes dentro de las casas

Un clima de inquietud se vive en Campo Afuera , donde vecinos alertaron por la aparición reiterada de alacranes , incluso dentro de los hogares. La situación, que se repite desde hace varias semanas, encendió las alarmas en la comunidad ante el peligro que representan estos animales para adultos y niños.

Según relatan los residentes, ya no se trata solo de ejemplares hallados en patios o zonas cercanas, sino que también han sido encontrados en el interior de las viviendas , algo poco habitual y que incrementa el temor a posibles picaduras. Si bien la presencia de alacranes no es extraña en la región, su ingreso a casas ubicadas en sectores poblados genera una preocupación creciente.

Entre las causas señaladas por los propios vecinos aparece la acumulación de basura y residuos en terrenos baldíos próximos a las viviendas. Esta situación favorecería la proliferación de alacranes, que encuentran allí refugio y condiciones adecuadas para reproducirse.

Frente a este escenario, la comunidad hizo un llamado a reforzar la limpieza y a evitar arrojar desechos en lugares no habilitados. Al mismo tiempo, solicitaron la intervención de las autoridades para llevar adelante controles y fumigaciones, con el objetivo de prevenir un problema mayor.

Aunque el mensaje es mantener la calma, los vecinos remarcan la importancia de adoptar medidas preventivas, sobre todo para proteger a los niños, considerados más vulnerables ante una posible picadura.

La información fue publicada por el medio Albardón Noticias, que dio a conocer el reclamo vecinal y la preocupación que atraviesa a los habitantes de la zona.