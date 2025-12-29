Vecinos de Campo Afuera en alerta por la presencia continúa de alacranes dentro de las casas

Un clima de inquietud se vive en Campo Afuera, donde vecinos alertaron por la aparición reiterada de alacranes, incluso dentro de los hogares. La situación, que se repite desde hace varias semanas, encendió las alarmas en la comunidad ante el peligro que representan estos animales para adultos y niños.
Según relatan los residentes, ya no se trata solo de ejemplares hallados en patios o zonas cercanas, sino que también han sido encontrados en el interior de las viviendas, algo poco habitual y que incrementa el temor a posibles picaduras. Si bien la presencia de alacranes no es extraña en la región, su ingreso a casas ubicadas en sectores poblados genera una preocupación creciente.
Entre las causas señaladas por los propios vecinos aparece la acumulación de basura y residuos en terrenos baldíos próximos a las viviendas. Esta situación favorecería la proliferación de alacranes, que encuentran allí refugio y condiciones adecuadas para reproducirse.
Frente a este escenario, la comunidad hizo un llamado a reforzar la limpieza y a evitar arrojar desechos en lugares no habilitados. Al mismo tiempo, solicitaron la intervención de las autoridades para llevar adelante controles y fumigaciones, con el objetivo de prevenir un problema mayor.
Aunque el mensaje es mantener la calma, los vecinos remarcan la importancia de adoptar medidas preventivas, sobre todo para proteger a los niños, considerados más vulnerables ante una posible picadura.
La información fue publicada por el medio Albardón Noticias, que dio a conocer el reclamo vecinal y la preocupación que atraviesa a los habitantes de la zona.