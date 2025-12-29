Conmoción en La Cañada por la salud de una mujer internada en terapia intensiva

Un clima de profunda preocupación se instaló en La Cañada, Albardón tras conocerse que una vecina de la localidad fue internada de urgencia luego de atravesar una grave complicación de salud en plena Navidad.
Verónica Riveros sufrió un ACV durante la madrugada de Navidad y permanece en estado delicado. La comunidad sanjuanina se une en oración y apoyo.
Se trata de Verónica Riveros, quien sufrió un accidente cerebrovascular en las primeras horas del 25 de diciembre. Desde entonces, se encuentra hospitalizada en la unidad de terapia intensiva, bajo estricta supervisión médica y con pronóstico reservado.
Ante este complejo panorama, su entorno familiar y afectivo impulsó una cadena de oración abierta a toda la comunidad, con el objetivo de acompañarla espiritualmente y enviar fuerzas tanto a ella como a sus seres queridos.
El pedido generó una amplia respuesta solidaria, especialmente a través de las redes sociales, donde vecinos y usuarios expresaron mensajes de aliento, esperanza y fe, reflejando el acompañamiento colectivo en un momento de gran sensibilidad.