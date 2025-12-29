lunes 29 de diciembre 2025

Sin agua y sin respuestas

Mas de 300 familias de Pocito cortaron la calle por falta de agua

Desde hace dos meses, más de 300 hogares viven sin suministro. Cansados del silencio oficial, vecinos cortaron calle 6 y Lemos y expusieron una situación que afecta a jubilados, niños y familias enteras.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La mañana de este lunes fue escenario de un fuerte reclamo vecinal en Pocito. A pocos días de finalizar el año, habitantes de la zona norte del departamento decidieron manifestarse ante una problemática que arrastran desde hace dos meses: la falta total de agua potable.

La protesta se concentró en la intersección de calle 6 y Lemos, donde los vecinos realizaron un corte total de calzada para visibilizar el conflicto. Con carteles y testimonios, remarcaron que el acceso al agua es un derecho básico y que la situación ya se volvió insostenible.

multimedia.video.91f4486267d68ead.dmlkZW8ubXA0

Según relataron, el problema afecta a distintos sectores como las villas Elizondo y Las Mercedes, lote 35, Conjunto 6, Barrio San Martín y el tramo comprendido entre calle 6 y 7. En total, aseguran que son cerca de 300 familias las damnificadas.

Una de las vecinas explicó que no han recibido soluciones por parte de OSSE y que tampoco obtuvieron respuestas del municipio. “Hay jubilados, hay chicos y nadie nos escucha”, expresó, al tiempo que remarcó la gravedad del cuadro social.

El impacto fue aún mayor durante las fiestas. “Para Navidad no tuvimos agua. Los chicos y la gente grande tuvieron que acarrear agua”, contaron. Además, señalaron que quienes no cuentan con una bomba directamente pasan el día entero sin suministro.

Ante la falta de respuestas y el desgaste cotidiano, los vecinos decidieron cortar la calle como última alternativa. “No se puede vivir así”, coincidieron, mientras exigían una solución urgente a una problemática que lleva demasiado tiempo sin resolverse.

