Mas de 300 familias de Pocito cortaron la calle por falta de agua

La mañana de este lunes fue escenario de un fuerte reclamo vecinal en Pocito. A pocos días de finalizar el año, habitantes de la zona norte del departamento decidieron manifestarse ante una problemática que arrastran desde hace dos meses: la falta total de agua potable.

La protesta se concentró en la intersección de calle 6 y Lemos, donde los vecinos realizaron un corte total de calzada para visibilizar el conflicto. Con carteles y testimonios, remarcaron que el acceso al agua es un derecho básico y que la situación ya se volvió insostenible.

Según relataron, el problema afecta a distintos sectores como las villas Elizondo y Las Mercedes, lote 35, Conjunto 6, Barrio San Martín y el tramo comprendido entre calle 6 y 7. En total, aseguran que son cerca de 300 familias las damnificadas.

Una de las vecinas explicó que no han recibido soluciones por parte de OSSE y que tampoco obtuvieron respuestas del municipio. “Hay jubilados, hay chicos y nadie nos escucha”, expresó, al tiempo que remarcó la gravedad del cuadro social.

El impacto fue aún mayor durante las fiestas. “Para Navidad no tuvimos agua. Los chicos y la gente grande tuvieron que acarrear agua”, contaron. Además, señalaron que quienes no cuentan con una bomba directamente pasan el día entero sin suministro.

Ante la falta de respuestas y el desgaste cotidiano, los vecinos decidieron cortar la calle como última alternativa. “No se puede vivir así”, coincidieron, mientras exigían una solución urgente a una problemática que lleva demasiado tiempo sin resolverse.