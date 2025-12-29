lunes 29 de diciembre 2025

San Juan Cerca

Orrego participó de la entrega de anteojos y elementos para la salud ocular y auditiva

Entregaron casi 3.000 pares de anteojos, más de 30 audífonos y una prótesis ocular. La gestión de estos elementos se realizó, en su mayoría, durante los operativos de San Juan Cerca.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el estadio Aldo Cantoni, el gobernador Marcelo Orrego participó de la entrega de anteojos y otros elementos destinados a mejorar la salud ocular y auditiva de sanjuaninos, en una actividad encabezada por la Dirección de Asistencia del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Durante el acto se concretó la entrega de casi 3.000 pares de anteojos para visión lejana, cercana y bifocales, que beneficiaron a 2.037 personas. Además, se otorgó una prótesis ocular a un varón adulto y más de 30 audífonos a 17 personas, como parte de las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de quienes presentan patologías visuales y auditivas.

Acompañaron en el acto el vicegobernador Fabián Martín, ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero; ministro de Protección, Gustavo Fernández; secretario de deportes, Pablo A Tabachnik; directora de asistencia directa, Eva Acosta; diputado nacional, Carlos Jaime, entre otros funcionarios.

Operativos territoriales y trabajo articulado

La gestión de estos elementos se realizó mayormente a través de operativos de asistencia desarrollados por la Dirección de Asistencia en los departamentos de Capital, Rawson y Santa Lucía, con el acompañamiento y la logística de los municipios en Capital y Santa Lucía.

En cada operativo, las personas accedieron a controles oftalmológicos completos. En los casos en que se detectó la necesidad de lentes, se efectuaron las mediciones correspondientes de graduación y corrección visual, y cada beneficiario pudo elegir el marco de sus anteojos.

La entrega forma parte de una política sostenida durante todo el año. A lo largo de 2025, como resultado de los operativos territoriales de la Dirección de Asistencia y de iniciativas como San Juan Cerca, se gestionaron miles de dispositivos vinculados a la salud visual y auditiva.

En total, ya se entregaron 14.062 pares de anteojos a 10.500 personas, 395 audífonos a 236 beneficiarios y implantes cocleares a más de 22 sanjuaninos, consolidando una línea de trabajo orientada a garantizar el acceso a la salud y promover la inclusión.

