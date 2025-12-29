lunes 29 de diciembre 2025

Este lunes

Video: Ischigualasto, otra vez bajo agua y cerrado al público

Tal como hace 23 días, el Valle de la Luna fue nuevamente afectado por intensas precipitaciones que generaron anegaciones en el ingreso y daños en los circuitos internos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ischigualasto quedó nuevamente bajo el agua debido a una intensa lluvia.

Ischigualasto quedó nuevamente bajo el agua debido a una intensa lluvia.

Justo antes del movimiento turístico por el fin de año y a menos de un mes de la lluvia que afectó intensamente al Parque Provincial Ischigualasto, el espacio volvió a quedar bajo el agua. Según compartieron en un video desde el Valle de la Luna, esta vez las precipitaciones no solo generaron daños en los circuitos internos, sino también el anegamiento de la zona de ingreso. Como consecuencia, el Parque debió cerrar sus puertas al público.

La lluvia del fin de semana pasado provocó graves daños en los caminos internos del Parque Provincial Ischigualasto.
La lluvia pegó fuerte en Ischigualasto: se acumularon 187 mm, lleva 6 días cerrado y hay grandes daños
Luego de difundir un video en el que se observa la zona de ingreso al parque (donde se encuentran las oficinas administrativas, el museo y el restaurante) completamente inundada, el encargado del lugar, Juan Pablo Teja Godoy, comentó a Tiempo de San Juan que las precipitaciones afectaron la totalidad del predio.

“La verdad es que, en las condiciones en las que está el Parque, es imposible recibir al público. Por lo tanto, se suspendieron los recorridos”, aseguró sobre lo ocurrido este lunes. Y agregó: “Calculo que, por los próximos días, al menos mañana y pasado, va a ser inviable el ingreso de turistas”.

Cabe recordar que, a principios de este mes, el Valle de la Luna también se vio afectado por lluvias y crecidas que obligaron a cerrar el lugar y demandaron importantes tareas para recuperar el estado de los caminos.

En esa oportunidad, el principal atractivo turístico de San Juan permaneció cerrado durante más de una semana. Según aseguraron en ese momento, en algunos sectores del lugar llegaron a acumularse hasta 187 mm de agua.

